La historia de Moon Knight acaba de dar un giro considerable adentrando a los fanáticos de Marvel en un aspecto del Caballero Luna que hasta ahora no se había visto: su mente. Pero fue muy poco lo que se vio de este escenario en el capítulo 4, por eso aquí te recomendamos el cómic que debes leer para entender mejor lo que pasó en ESE hospital psiquiátrico.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto el capítulo y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

Después de que Arthur Harrow le disparó a Marc en la tumba de Ammut, Spector se despertó aturdido en medio de un recinto que a todas luces era hospital psiquiátrico, en el que algunos de los pacientes están jugando bingo, mientras el personal revisa las actividades de otros.

Layla aparece junto a Marc para explicarle unos cambios que había hecho y para darse cuenta de que él había ganado el bingo que estaba en curso. Al verse reflejado en un vidrio, Spector intenta pararse de la silla de ruedas en la que está confinado, pero se da cuenta de que está atado -tal como se vio en el principio al despertar en su cama-, por lo que cae bruscamente al suelo.

Luego, uno de los asistentes del lugar toma a Marc y lo presenta ante el que parece ser el psiquiatra líder del lugar. Aún confundido, Marc termina por darse cuenta de que quien tiene al frente y le habla tan amablemente es nada menos que el mismo Harrow con distinto corte de pelo, bigote y lentes -en lo que a todas luces es el cliché de lo que es un médico de salud mental-, pero con sus distintivas sandalias llenas de vidrio molido.

Así el héroe se da cuenta de que tiene que huir y en su arranque del personal, se mete en una habitación donde encuentra un sarcófago en el que descubre que está encerrado un desesperadísimo Steven.

Una vez fuera de la tumba, ambos huyen, mientras dejan de lado otro sarcófago que aparentemente alberga otra de las personalidades de Spector/Grant.

El capítulo concluye con Marc y Steven en un grito de espanto, al enfrentarse a una puerta desde la que aparece Taweret, la diosa egipcia de la fertilidad y protectora de las embarazadas reconocible por su rostro de hipopótamo.

Moon Knight | ¿Qué cómic muestra lo que pasó en el hospital psiquiátrico?

La escena en el hospital psiquiátrico no es exclusiva de la serie, de hecho, sus realizadores evidentemente se inspiraron en un cómic en específico de Marvel del que tomaron la idea.

Se trata del arco de Moon Knight que crearon en conjunto el alabado autor Jeff Lemire y el ilustrador Greg Smallwood y que retrató una increíble hazaña tanto a nivel narrativo como visual sobre la psiquis del Caballero Luna.

En la trama, Marc Spector (también conocido como Moon Knight/Jake Lockley/Steven Grant) ha estado luchando contra el crimen y ha mantenido a salvo a Nueva York durante años... o tal vez eso ¿no ha pasado?

Es entonces que repentinamente despierta en asilo para lunáticos, sin poderes y con un extenso registro médico que documenta prácticamente su vida completa, con lo que toda su identidad (identidades) son puestas en cuestionamiento. Pero algo anda mal. Y ¿ese "algo" acaso no es el mismísimo Marc Spector?

Es una novela gráfica cuyo encanto radica en que el lector se siente tan confundido como Spector, antes de que empiece a recibir respuestas sobre lo que ocurre, pero lo que se ve es tan atractivo que es imposible abandonarlo. Los conflictos se desdibujan y reconstruyen a través de las distintas personalidades el superhéroe, en lo que se convierte en un exhaustivo perfil de personaje para este ícono de Marvel.

Tanto el trabajo narrativo de Lemire como los paneles de Smallwood terminan conjugándose para entregar una perspectiva del Caballero Luna realmente alucinante, mientras se descubre a si mismo. Este trabajo no sólo sirve para entender lo que pasó en el hospital, sino que muchos aspectos de Moon Knight que la serie ha insinuado o que simplemente ha dejado fuera.

Moon Knight, de Jeff Lemire y Greg Smallwood, tuvo un alabado recorrido de 14 números que fueron reunido en una colección de un tomo que fue editada en 2016 y que tiene 320 páginas.

Los capítulos de la serie Moon Knight se están estrenando todos los miércoles en Disney+.