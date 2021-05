Daniela Castro le responde a Ignacio Román dichos sobre la final de MC: "No se que arreglo pudo haber habido"

La ganadora de la primera versión del programa culinario de Canal 13, Dani Castro, rompió el silencio, luego de las declaraciones de Ignacio Román sobre la final de “MasterChef”, en donde el cocinero señaló que el concurso estaba arreglado y que el sabía antes de presentar que el no sería el ganador.

Asimismo, Román comentó que hubo una diferencia de tiempos para preparar los postres y que Daniela recibió ayuda.

La periodista del Me Late Paula Escobar, expresó la respuesta de Daniela sobre estos dichos. "Sólo puedo decir que hay muchas cosas que yo no he contado y no contaré, el tiempo dirá siempre la verdad, yo no voy a decir cosas para que me quieran o no, en todo caso el postre de Ignacio era un tuttifruti bonito y el mío era un mouse de chocolate con gel de menta, entonces no se de que arreglo pudo haber habido si ya estaba cocinado, pero por favor no más con eso".

En el mismo programa, Sergio Rojas señaló que se comunicó con Román y le pregunto porque no hizo algo al enterarse de que el no sería el ganador y de que la final estaba arreglada. "Yo estoy agradecido de la oportunidad de llegar al final, pero con una cocción de tres horas lograda en un 1.20 contra un pescado con un termómetro, ósea, si es por hacer un confit de pescado...", comentó Ignacio.

Luego indicó: "Solo el aguante por sacar a mi familia de la pobreza, mis hijos tienen una vida soñada y eso se logró gracias al apoyo de mi mujer y los niños. ¿Y ella en qué está? bailando en Tik Tok".

La polémica sobre la final de MasterChef volvió a encenderse luego de que el jurado del espacio Yann Yvin estuviera presente en el programa “De Tú a Tú”, en donde el chef señaló sobre la final que “era todo Chile contra nosotros en ese momento. Nosotros somos chef, con Cris y Ennio, y ese día la cocina era mejor del lado de Daniela. Es como un campeonato de fútbol, al final, en un mundial de fútbol, no siempre el mejor gana. En ese momento ganó Daniela pero 3 a 0”.