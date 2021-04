"El valor de cultivar mi amor propio": Dani Castro comparte profunda reflexión por su cumpleaños

Daniela Castro, la ganadora de la primera temporada de MasterChef Chile compartió a través de sus redes sociales una profunda reflexión acompañada de una fotografía de su infancia con motivo de su cumpleaños número 33.

"¡Felices 33 para mi y para mi mini yo!", comenzó señalando en su publicación, quien luego agregó "Les cuento un secreto: Hoy le digo feliz cumpleaños a mi yo cuando chica, a mi pequeña que no me gustaba estar de cumpleaños por miedo a que no me saludaran, no se porque siempre le tuve miedo a eso y lo pasaba pésimo... creía que nadie se acordaría y me daba pena... feliz cumpleaños a la mini yo que celebraba el cumpleaños siempre pero tenía miedo que nadie llegara... nunca fue el caso, siempre habían saludos y cariño pero ese miedo que no se de donde viene era terrible..."

Así mismo señaló que "hace poco me reencontré con mi cumpleaños, creo que porque me conecté conmigo, me quiero y mientras mas edad tengo mas entiendo que el valor de cultivar mi amor propio...quiero que sepan que gracias a ustedes también he disfrutado cada vez más mis cumpleaños, siempre están ahí y me escriben inesperadamente. Ahora que vivo mi cumpleaños sin miedo abundan saludos, mensajes de quienes me conocen y de quienes no, abunda el cariño y estoy mas que agradecida de lo afortunada que soy", concluyó la publicación.