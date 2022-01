Daniela Aránguiz se quiebra en pantalla tras emotiva confesión y reconoce: "La traición es lo que más me duele en la vida"

No sólo de momentos polémicos vive el hombre y en El Discípulo del Chef lo saben. Porque lo que se vivió este jueves en el programa de Chilevisión fue un emotivo intercambio que tuvo a una sensible Daniela Aránguiz frente a Ennio Carota.

La esposa de Jorge Valdivia le puso pausa a los conflictos con sus compañeras en la competencia gastronómica y resolvió sincerarse con el chef Ennio Carota, después de abandonar repentinamente el equipo verde en el capítulo anterior.

Justo cuando iba a evaluar su plato, lo que hizo Aránguiz fue pedirle disculpas al cocinero por "abandonarlo", tras la pugna que tuvo con Perla y que finalmente hizo renunciar a la gitana.

"Que gusto verla, Daniela. Nuevamente nos reencontramos. ¿Cómo está?", reaccionó en tono de amistoso y bromista Carota.

Entonces, Daniela le comentó que "le quiero pedir perdón públicamente. La traición es lo que más me duele en la vida. Usted me dijo que lo había traicionado, eso me dolió".

"Estoy agradecida, le tengo cariño de verdad", añadió evidentemente emocionada.

Daniela Aránguiz le deja caer sorpresiva confesión a Ennio Carota

Ennio en tono amable le explicó a Aránguiz que "tú no necesitas pedirme perdón, no es necesario. No hay nada personal. Gracias por sus palabras".

Así terminaron cruzados en un cálido abrazo que marcó las paces y rencillas.

Fue en ese momento que Daniela Aránguiz le lanzó una frase que dejó impactado a Carota: "Estoy agradecida de usted. Es el padre que siempre quise tener en mi vida. Se lo juro que es verdad. Lo quiero mucho, perdóneme".

El italiano sólo atinó a abrazarla nuevamente, agradeciéndole sus palabras.