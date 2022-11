Disney + dió luz verde a una nueva producción, es el turno de Daredevil: Born Again. Las apuestas son muy altas y uno de los protagonistas revela que la serie cautivará a sus seguidores y que superaran todas las expectativas al abordar a estos personajes de una forma nueva y distinta.

¿Cuándo se estrena Daredevil: Born Again en Disney +?

Anoten la fecha queridos fanáticos porque 'Daredevil: Born Again' se estrenará en algún momento de la primavera de 2024, como parte de la tanda final de la Fase 5 de Marvel.

¿Qué dijo Vincent D'Onofrio sobre la serie Daredevil: Born Again?

Durante una aparición en Salt Lake FanX 2022 el actor Vincent D'Onofrio habló sobre lo que el público puede esperar de Daredevil: Born Again y como lograrán conquistar a todos sus seguidores

"Ustedes no tienen ni idea de lo que les espera con Born Again. Yo sé un poco más que ustedes. Y todo lo que puedo decir es que, durante la próxima serie, no pensarán en nada más que en el próximo episodio. Lo prometo".

Por obvias razones el actor no pudo seguir contanto más detalles pero aseguró que la serie se dedicará a explorar a Daredevil y Kingpin de una manera totalmente novedosa. "Sólo puedo decir... Estoy tratando de cumplir con las reglas, así que solo diré que Charlie y yo tendremos la oportunidad de profundizar más que nunca con nuestros personajes".

¿De qué trata la serie Daredevil: Born Again en Disney +?

"Born Again es una etapa icónica en los cómics de Daredevil y es un gran título para nuestra serie porque estamos haciendo la serie otra vez en un modo nuevo. Creo que la serie será algo diferente tonalmente —todavía no sé cómo— no he leído nada aún. Vamos a hacer 18 episodios, lo que me dice que la estructura y el modo en el que vamos a contar nuestra historia será ligeramente distinta", declaró Charlie Cox, según señala Espinof.

Por el contrario, la aparición de Daredevil en 'She-Hulk', con su traje nuevo, es posible que nos indique cambios sobre el rumbo del personaje, algo que viene en consonancia con las palabras que Cox dedicó a cómo será esta serie."Es una primera temporada, no una cuarta temporada, así que es algo completamente nuevo. Creo que es el camino a seguir. Si vas a hacer algo otra vez, hazlo diferente", según señala Espinof.

Aún queda mucho para estreno de la serie pero Daredevil seguirá apareciendo en pantalla durante los próximos meses. Hasta ahora, se ha registrado en 'Spider-Man: No Way Home', como también 'She-Hulk: Abogada Hulka' y junto a Wilson Fisk tendrá un personaje prominente en 'Echo'.