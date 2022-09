She-Hulk estrenó esta semana su quinto capítulo, entrega que tuvo un remate que delató la llegada del cameo más esperado de toda la serie Marvel y que ha tenido a los fans especulando por largo tiempo.

Mientras enfrenta la demanda de Titania, los cercanos a Jennifer Walters la conminan a mejorar su clóset con tenidas más cuidadas que la pinta de "un futbolista que quiere escapar de una sentencia por conducir ebrio".

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto el capítulo 5 de She-Hulk y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

Es su amiga Nikki quien toma la delantera y comienza a buscarle un diseñador que cree ropa para superhéroes. A través de Pug y su inesperado fanatismo por coleccionar zapatillas, logran dar con el individuo en cuestión: un sujeto llamado Luke Jacobson, un diseñador de moda hiperexclusivo, con complejo de Edna de Los Increíbles.

El "genio" en cuestión se muestra reticente a ponerse al servicio de Jennifer, pero Nikki lo convence de que se trata una integrante de los Avengers, o al menos es la prima de uno... subrayando que es "de sangre".

Luke accede a regañadientes y proyecta en su cabeza lo que necesitará Jen para su atuendo. Lo que atrae al diseñador finalmente es intentar crear una prenda que se ajuste tanto al tamaño del cuerpo de Jennifer como al de She-Hulk.

She-Hulk | ¿Qué superhéroe aparecerá en el capítulo 6?

Con el desafío en mente, Luke se queda trabajando tras bambalinas, mientras Jennifer termina ganando el juicio a Titania por el uso de la marca She-Hulk, tras un humillante despliegue pretendientes que evidenciaron a la corte el uso rutinario de su alter ego.

De vuelta al tema moda, prácticamente al cierre del episodio Walters acude a Jacobson para conocer los diseños que le preparó. Le entrega un atuendo principal y otro "sorpresa" para que también se lo pruebe.

Si bien el episodio no alcanzó a mostrar el traje que Luke creó para Jen, sí se pudo ver vistazo rápido a otro trabajo en progreso del modisto: un casco amarillo con ojos rojos opacos y pequeños cuernos en la parte superior.

Fiel a su poca contención -ya que este cameo se había avisado en los trailers-, la serie ahora acaba de avisar la inminente aparición en los próximos episodios, si es que no en el sexto, de Matt Murdock y su alter ego Daredevil, aunque en uno de los looks más antiguos que se le conoce.

Obviamente, Daredevil es mayormente conocido por su atuendo completamente rojo, tal como ya se le vió en la película de 2003 y en la serie conjunta de Marvel y Netflix. El asunto es que precisamente ese traje escarlata no aparece sino hasta el #7 de los cómics de la saga solitaria del personaje. Antes, el Diablo de Hell's Kitchen lucía un perfil estético mucho más chispeante, combinando el amarillo como color primordial del look, con tintes de rojo.

En cómics de Marvel, Murdock diseñó este traje como un prototipo con los materiales de boxeo de su padre, Jack, convirtiendo sus calzoncillos, botas y túnica en su atuendo de superhéroe. La idea tras el perfil cromático tiene que ver con rendir un tributo a su padre, en honor al hombre que más admiraba durante su transición de la adolescencia a la madurez.

Con su aparición en She-Hulk: Attorney at Law, Matt Murdock sigue pavimentando su incursión en el MCU, tras ya haber aparecido en Spider-Man: No Way Home. Todas apariciones que conducirán a Daredevil: Born Again, la serie producida por Marvel para Disney+ que retomará al personaje interpretado por Charlie Cox en la pantalla chica.

Y con Daredevil a la vista, también se viene la nueva aparición de Vincent D'Onofrio como King Pin.