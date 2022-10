Ya no es secreto, después de que recuperó los derechos cinematográficos sobre el personaje, a Marvel le urgía tener a Daredevil como parte del MCU. Una aparición en Spider-Man: No Way Home marcó el paso, aunque sólo como Matt Murdock. Pero ahora, She-Hulk lo incorporó de lleno en su trama.

Interpretado por Charlie Cox, mismo actor que se hizo cargo del personaje para las series de Netflix, el Diablo de Hell's Kitchen hizo su aparición en gloria y majestad en el más reciente episodio de la producción.

Pero... Siempre tiene que haber un pero. Al superhéroe le cambiaron el traje. ¿Decisión de marketing? ¿Aporte narrativo? Aún no está claro, pero ver a Matt compartiendo con Jennifer Walters es todo un deleite y el comienzo de la cuenta regresiva para la nueva serie con el personaje que hará Marvel para Disney+.

Ahora muchos fans se preguntan de dónde viene esta nueva paleta cromática para el superhéroe no vidente y abogado. En RedCarpet de RedGol te contamos.

She-Hulk | ¿Cuál es el origen del traje amarillo de Daredevil?

Obviamente, Daredevil es mayormente conocido por su atuendo completamente rojo, tal como ya se le vió en la película de 2003 y en la serie conjunta de Marvel y Netflix. El asunto es que precisamente ese traje escarlata no aparece sino hasta el #7 de los cómics de la saga solitaria del personaje. Antes, el Diablo de Hell's Kitchen lucía un perfil estético mucho más chispeante, combinando el amarillo como color primordial del look, con tintes de rojo.

En cómics de Marvel, Murdock diseñó este traje como un prototipo con los materiales de boxeo de su padre, Jack, convirtiendo sus calzoncillos, botas y túnica en su atuendo de superhéroe. La idea tras el perfil cromático tiene que ver con rendir un tributo a su padre, en honor al hombre que más admiraba durante su transición de la adolescencia a la madurez.

Con su aparición en She-Hulk: Attorney at Law, Matt Murdock sigue pavimentando su incursión en el MCU, tras ya haber aparecido en Spider-Man: No Way Home. Todas apariciones que conducirán a Daredevil: Born Again, la serie producida por Marvel para Disney+ que retomará al personaje interpretado por Charlie Cox en la pantalla chica. Y sí, lleva el mismo nombre de la icónica novela gráfica con guión de Frank Miller e ilustraciones de David Mazzucchelli.

Y con Daredevil a la vista, también se viene la nueva aparición de Vincent D'Onofrio como King Pin.