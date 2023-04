Han pasado meses y aún no se revela la fecha de estreno en Disney Plus para ninguna de las dos producciones.

Avatar: El Camino del Agua se estrenó en diciembre de 2022 en los cines y actualmente ya ocupa el tercer puesto en la lista de las películas más taquilleras de toda la historia del cine, pero a pesar de que se estrenó hace tantos meses en el cine la película aún no se encuentra disponible en el streaming de Disney Plus.

Lo mismo pasa con Ant-Man and The Wasp: Quantumania, película de Marvel Studios que se estrenó en febrero de este año y que a diferencia de otras películas del estudio aún no ha llegado a Disney Plus como estreno.

Tendrán cambios en su estreno en Disney+

Luego de que Avatar 2 no llegará prontamente al streaming de Disney Plus como se nos tenía acostumbrado comenzamos a preguntarnos cuándo vamos a poder ver la película de manera online.

Al parecer tendremos que esperar un poco más y es que la película de James Cameron por el momento solo se encuentra disponible para rentar, esto quiere decir que habrá que pagar un monto adicional para poder verla de manera online.

Todo indica que esto es algo que hará Disney con sus siguientes estrenos ya que se esperaba que Ant-Man 3 llegará en un periodo de 3 meses a la plataforma, como se ha visto que ha pasado con otras producciones de Marvel Studios, se supone que la cinta debería llegar en mayo a la plataforma, pero todo parece haber cambiado.

Ant-Man 3 también se encontrará primero disponible para alquiler y no directamente en Disney Plus, de momento la cinta protagonizada por Paul Rudd se encuentra disponible en Estados Unidos a modo de alquiler.

Esta pareciera ser la nueva táctica de The Walt Disney Company para sus siguientes estrenos ya que se estaría dejando de lado el plazo de tres meses y un poco más para llegar al streaming.

Por el momento solo nos queda seguir esperando por una confirmación de fechas para que Ant-Man 3 y Avatar 2 aterricen en la plataforma de streaming de Disney.