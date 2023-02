MODOK es un nuevo personaje que debuta en la película de Ant-Man and The Wasp 3, conoce a continuación quién es en los cómics.

¿Quién es MODOK? Este es el nuevo villano que debuta en Ant-Man and the Wasp: Quatumania

En el estreno de Ant-Man and The Wasp: Quantumania no solo veremos el debut de Kang el Conquistador como el gran villano de la Saga del Multiverso y que ya sabemos que será más malo que Thanos.

Además de Kang, también conoceremos a MODOK, un villano que ya habíamos visto antes, pero no con está forma.

¿Quién es MODOK?

Al personaje de MODOK lo vimos por primera vez en uno de los más recientes tráilers de Ant-Man 3 y es que MODOK será interpretado por Corey Stoll, mismo actor que interpretó a Darren Cross en Ant-Man 1, retornando al UCM en forma de un nuevo personaje.

MODOK en los cómics apareció por primera vez en el número 93 de Tales of Suspense en septiembre de 1967 y fue creado por Stan Lee y Jack Kirby.

Conocido como George Tarleton, M.O.D.O.K, fue un antiguo trabajador de la IMA (Ideas Mecánicas Avanzadas), una organización de tráfico de armas, que se sometió a unos experimentos mutagénicos diseñados para aumentar su inteligencia, pero a pesar de que el experimento resulta de manera positiva, la cabeza de Tarleton se desarrolla de manera anormal por lo que termina una silla voladora para moverse.

Siendo mitad máquina y mitad humano, en un principio se le denominó como M.O.D.O.C (Mecanizado Diseñado Solo Para Computar), el que cuenta con un coeficiente intelectual extremo y además con poderes psíquicos.

MODOC se convierte en el villano MODOK debido a su ambición y gran inteligencia ya que se obsesiona con conquistar el mundo, haciéndose del control de la IMA en primer lugar.

Sobre el papel que tendrá este personaje en Ant-Man 3 no sabemos mucho y es que siempre existe la posibilidad de que sea una variante del Darren Cross que conocimos en Ant-Man 1 y que, como sabemos, murió al final de la película.