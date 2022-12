Dead Pool 3, el super héroe que muchos quieren ver en pantalla sigue dando que hablar. Su cinta ha tomado bastante tiempo, lo que ha dejado preocupado a sus fanáticos. Cabe recordar que han pasado cuatro años desde el estreno de Dead Pool 2. Pero, no se pongan tristes, porque la cinta si será una realidad, además hay novedades que lo confirman.

¿Cuál es la importante noticia que dio a conocer Deadpool 3?

Queridos fanáticos ¿están preparados?, porque queremos informarles que la cinta Deadpool 3, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, comenzará a rodarse alrededor de mayo.

¡Excelentes noticias para la cinta y los seguidores del super héroe!

Ademas, su director Shawn Levy, según señala Collider, ha confirmado que Ryan Reynolds seguirá siendo sucio y violento en el Universo Cinematográfico de Marvel durante una entrevista exclusiva con el propio Steven Weintraub para la secuela animada de Night at the Museum , Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again.

Tras varios incógnitas de la cinta, su protagonista, Reynolds solo lanzó un anuncio oficial para la secuela en septiembre pasado. En el video, se confirmó que Hugh Jackman también regresaría como Wolverine, un clásico papel, que muchos recordamos, el cual interpretó en todo el universo cinematográfico de X-Men en Fox.

Aún así, a pesar de los sustos, las palabras de Levy, nos confirman de que podemos estar seguros de que la película que está desarrollando con Reynolds y los guionistas Rhett Reese y Paul Wernick, la cual según señala su director, está muy orientada a los adultos.

“Estamos escribiendo, reescribiendo, desarrollando, preparando Deadpool todos los días ahora. Es una maravilla reír todos los días. Es tan delicioso escuchar y escribir y pensar en estas escenas en las que la gente simplemente habla mal. Y la violencia está en tu cara y es hardcore, y es en gran medida una película de Deadpool . Y tiene a Logan en él. Y tiene Wolverine en él. es muy divertido Me estoy divirtiendo mucho, y aún no he llegado al piso de tiro. [...] Tengo que decir que desarrollar una película de Deadpool es una de las experiencias creativas más divertidas de mi vida porque no es solo que esté clasificada R. Es que está tan llena de autoconciencia, y eso hace que en -escribir muy, muy divertido de una manera que es única para esa franquicia”, declaró el cineasta.

Pues, ya están avisados, si tenían temor por el futuro del film, no se preocupen, el largometraje será realidad y estamos muy felices por las fantásticas noticias.