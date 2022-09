Deadpool 3 está más cerca de lo que se cree. El superhéroe interpretado por Ryan Reynolds regresará para una tercera película, la primera dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

¿Cuál será su historia? Todavía no esta muy claro, pero lo que sí se sabe es que regresará con otro de los superhéroes icónicos de Marvel, más bien un mutante. Así es, porque ya se confirmó que Hugh Jackman volverá para interpretar a Wolverine.

La noticia fue confirmada por ambos en redes sociales. “Hemos estado trabajando mucho en la próxima película de Deadpool. En esta ocasión tuve que indagar mucho en mi alma. Su primera aparición en el UCM tiene que ser especial, tenemos que mantenernos fieles al personaje, encontrar una nueva motivación, un nuevo significado. Cada Deadpool tiene que sobresalir y diferenciarse. Ha sido un desafío increíble que me ha forzado a dar lo mejor y… no tengo nada”, reconoció.

“Pero sí tuvimos una idea”, agregó mientras Hugh Jackman se paseaba casualmente tras de él. “Hola, Hugh, ¿quieres volver a interpretar a Wolverine una vez más?”, a lo que el actor de X-Men respondió: “Sí, claro Ryan”.

¿Cuándo se estrena Deadpool 3?

Deadpool 3 se estrenará el 6 de septiembre de 2024. Por lo tanto, dentro de un año los fanáticos podrán conocer a este no tan nuevo superhéroe de Marvel.



¿Qué papel jugará Wolverine en la película?

No está muy claro qué papel jugará Wolverine en la película y cómo se unirán los dos personajes que, hasta ahora, pertenecía a distintos universos.

Pero, claro está que tras los acontecimientos de Dr. Strange In The Multiverse of Madness cualquier cosa es posible.

Lo que sí se confirmó es que Deadpool 3 no cambiará la línea de tiempo de Logan, la última película en que apareció Wolverine y en la que muere. “Logan tiene Lugar en 2029, es algo totalmente separado. Logan murió en Logan, no tocaremos eso”, explicó Reynolds.