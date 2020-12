"Buzz Lightyear" tendrá su propia película con la voz de Chris Evans para el rol protagónico

Disney considera que aún hay más por exprimirle a la franquicia de “Toy Story” y es por eso que confirmó una nueva película sobre el personaje de “Buzz Lightyear” que ya se encuentra en desarrollo en Pixar, con nada menos que Chris Evans cediéndole su voz al personaje principal de la historia.

Así lo dio a conocer la empresa del ratón, en medio de la ola de anuncios que hizo a propósito del Disney Investor Day, que también incluyó novedades para las sagas de Marvel y “Star Wars”.

La película llevará por nombre simplemente “Lightyear” y contará la “historia definitiva de personaje original Buzz Lightyear”.

Here’s a first look of the young test pilot that became the Space Ranger we all know him to be today. Lightyear launches into theaters June 17, 2022. pic.twitter.com/QfXnHsBLcO

El actor conocido por interpretar al Capitán América aseguró que “ni siquiera tengo palabras” tras este anuncio, aunque más tarde hizo una aclaración sobre la entrega.

“Para que quede claro, este no es Buzz Lightyear el juguete. Esta es la historia de orígenes del humano Buzz Lightyear en la que el juguete está inspirado”, puntualizó el actor.

“Lightyear” tiene su estreno presupuestado para el 17 de junio de 2022.

