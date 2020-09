"Las cosas pasaron y son vergonzosas": Chris Evans lamenta publicación accidental de fotos íntimas

Chris Evans confirmó que publicó accidentalmente una foto íntima en su Instagram y ahora se refirió al incidente ocurrido el fin de semana recién pasado, resaltando el lado positivo de lo acontecido.

De hecho, no es la primera vez que se había referido al asunto, ya que por medio de Twitter bromeó con la gran conmoción que provocó la captura en las redes sociales, indicando: "ahora que tengo su atención... Voten el 3 de noviembre".

Ahora en una nueva entrevista remota, Evans habló directamente del asunto, momento en el que indicó que "fue un fin de semana interesante. Lleno de lecciones aprendidas. Muchos momentos de enseñanza. Las cosas pasaron y son vergonzosas".

"Tienes que fluir con los golpes. Debo decir que tengo unos fanáticos fantásticos quienes salieron a apoyarme", puntualizó.

Evans intentó subir un video a Instagram el sábado recién pasado, pero se equivocó en sus movimientos y terminó cargando en la red social una serie de imágenes privadas de la galería de su smartphone, entre las que se podía apreciar una que llamó particularmente la atención, ya que exhibía la silueta de un pene erecto.

Tal captura hizo que el nombre de Evans se convirtiera en trending topic de Twitter, al punto en que su compañero de elenco en "Avengers" e intérprete de "Hulk", Mark Ruffalo, bromeó con el asunto.

"Hermano, mientras Trump esté en la oficina no hay NADA que puedas hacer para quedar en vergüenza. Ya ves... el lado positivo", escribió Ruffalo a Evans.

Ahora, la interrogante que queda es ¿a quién le iba a mandar Evans esas capturas?

