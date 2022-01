"Devastador": Aseguran que la temporada final de Better Call Saul romperá el corazón de los fans

Better Call Saul, el exitoso spin-off de Breaking Bad finalizará sus transmisiones el 2022 con la sexta y última temporada. A pesar de que se sabe poco acerca del regreso de la serie una de las protagonistas entregó detalles sobre el final resumiendo todo en una sola palabra: Devastador.

La precuela de la serie protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paulaún no tiene fecha exacta para su regreso a la pantalla. Sin embargo, eso no ha impedido que la producción entregue pequeños teasers sobre lo que vendrá.

Recordemos que la producción estuvo en pausa algunas semanas tras la hospitalización de Bob Odenkirk quien colapsó en el set de la serie. El actor afortunadamente regresó a las filmaciones sin mayores complicaciones.

La producción de la serie, anunció a través de Twitter hace algunos días el regreso de dos importantes personajes a los últimos capítulos de la historia. "Están de regreso", twitteó la cuenta oficial de la serie en Twitter acompañada de una imagen de los villanos.

Leonel y Marco Salamanca (también conocidos como los primos Salamanca o simplemente los Primos) aparecieron por primera vez en la serie protagonizada por Bryan Cranston como dos sicarios, que son hermanos y trabajan para el Cuartel Suarez.

¿Qué pasará en el final de la serie?

A través de su cuenta de Twitter la actriz Rhea Seehorn, quien interpreta a Kim Wexler en la ficción respondió a una pregunta de un fan que le pidió que expresara con una palabra cómo será el final de la serie, a lo que la actriz respondió: "Devastador".

Better Call Saul cuenta la historia de Jimmy McGill y su camino para transformarse en Saul Goodman. Jimmy es un ex estafador que intenta ser un abogado decente al comienzo de Better Call Saul. Tras distintos desafíos se transforma en el abogado penalista que conocimos por primera vez en Breaking Bad. La serie tiene lugar en los 6 años anteriores a Breaking Bad.