El 2022 propone un gran año para las series, distintas producciones de los diferentes servicios de streaming llegarán a la pantalla tras ansiadas esperada por parte de los fans. Pero también, hay otras grandes producciones que se despedirán para siempre de la pantalla tras años y en algunos casos, décadas al aire.

Revisa el listado de icónicas series que culminaran sus transmisiones el próximo año.

Better Call Saul

El exitoso spin off de Breaking Bad debió suspender momentáneamente la producción de su temporada final debido al covid-19 y una vez que retomaron las grabaciones, el protagonista Bob Odenkirk, sufrió un problema de salud que pausó la filmación durante algunos días. Sin embargo, la serie volvió a estar en marcha, aunque aún se desconoce la fecha de estreno de la sexta y última temporada.

Black-Ish

La exitosa comedia protagonizada por Anthony Anderson y Tracee Ellis Ross llega a su fin con su octava temporada que se estrena el 4 de enero del 2022.

The Ellen Show

El programa conducido por Ellen DeGeneres llega su fin tras más de una década al aire, el programa de entrevista terminará con la temporada 19.

“Quizás te preguntes por qué he decidido terminar después de 19 temporadas. La verdad es que siempre confío en mis instintos", dijo DeGeneres a su audiencia al final de la temporada 18."Mi instinto me dijo que era el momento. Como comediante, siempre he entendido la importancia de ... la sincronización. Y con toda seriedad, realmente sentí que la próxima temporada era el momento adecuado para terminar este capítulo increíble".

Killing Eve

El drama de BBC America regresará para su cuarta y última temporada el domingo 27 de febrero (El episodio de estreno también estará disponible una semana antes, el 20 de febrero, en el servicio de transmisión AMC +, y se transmitirá en AMC el lunes 28 de febrero).

Ozark

La cuarta y última temporada del drama criminal de Netflix, protagonizada por Jason Bateman se estrenará en dos partes, cada una de las cuales constará de siete episodios. La Parte 1 se lanzará el viernes 21 de enero, mientras que la fecha de lanzamiento de la Parte 2 aún está por determinar.

Peaky Blinders

La serie de la BBC, que se transmite en Estados Unidos en Netflix, volverá para una sexta y última temporada el 2022, pero aún no hay una fecha determinada. Pero eso no será lo último que veamos del grupo, ya que Steven Knight, creador de la serie, ha confirmado que una película de Peaky Blinders también está en desarrollo.

This is Us

El drama familiar protagonizada por Mandy Moore y Milo Ventimiglia llegará a su fin tras una carrera de 6 años al aire el 4 de enero del 2022. Los episodios se emitirán semana a semana de manera ininterrumpida con solo una pequeña pausa durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.

The Walking Dead

La undécima y última temporada de The Walking Dead se reanuda el domingo 20 de febrero por AMC, estrenando así la primera parte del gran final de la serie.