El fin de una era: Ellen Degeneres anuncia que su show llega a su fin después de dos décadas

¡No va más! Ellen DeGeneres anunció el miércoles que su programa de entrevistas diurno del mismo nombre terminará con su próxima temporada número 19.

"Cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente, y por muy bueno que sea este programa y tan divertido como es, simplemente ya no es un desafío", dijo DeGeneres a The Hollywood Reporter. El episodio final de The Ellen DeGeneres Show está programado para emitirse en la primavera de 2022.

DeGeneres discutirá su decisión de dejarlo en el programa Ellen DeGeneres Show del jueves. Oprah Winfrey dirigirá el chat.

El desarrollo de la fecha final se produce a raíz de un año complicado para el programa de entrevistas, luego de que DeGeneres se viera envuelta en una controversia detrás de escena que involucraba acusaciones generalizadas de sus trabajdores quienes hablaban de un tóxico ambiente laboral, además de invitados al espacio quienes hablaron sobre la actitud que tuvo Ellen con ellos, señalando que muestra una cara en pantalla y otra cuando estas se apagan.

DeGeneres reconoció el escándalo en el estreno de la temporada 18 del programa el otoño pasado.

“Aprendí que aquí ocurrieron cosas que nunca debieron haber sucedido. Me lo tomo muy en serio y quiero decir que lo siento mucho por las personas afectadas ”, comenzó DeGeneres, haciéndose eco de una carta anterior que envió a su equipo después de que surgieron las acusaciones. “Sé que estoy en una posición de privilegio y poder, y me doy cuenta de que eso conlleva responsabilidad, y asumo la responsabilidad de lo que sucede en mi show. Este es el show de Ellen DeGeneres. Soy Ellen DeGeneres".