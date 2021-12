¡Están de regreso! Better Call Saul revela la llegada de conocidos personajes de Breakig Bad

Better Call Saul, aún no tiene fecha exacta para el retorno a la pantalla de la serie derivada de Breaking Bad con su sexta y última temporada. Pero, para apaciguar un poco la espera de los fans, la producción anunció el regreso de importantes personajes que repetirán nuevamente su papel en la precuela.

Bob Odenkirk regreso hace algunas semanas a las grabaciones de la serie luego de una hospitalización tras colapsar en el set del programa. El actor publicó una foto de su regreso el 8 de septiembre a través de sus redes sociales escribiendo que estaba emocionado por volver a filmar.

Better Call Saul cuenta la historia de Jimmy McGill y su camino para transformarse en Saul Goodman. Jimmy es un ex estafador que intenta ser un abogado decente al comienzo de Better Call Saul. Que tras distintos desafíos se transforma en el abogado penalista que conocimos por primera vez en Breaking Bad. La serie tiene lugar en los 6 años anteriores a Breaking Bad.

La temporada 5 presentó a Jimmy ejerciendo la abogacía bajo el nombre de Saul Goodman por primera vez.

¿Qué personajes regresan a Better Call Saul?

Leonel y Marco Salamanca (también conocidos como los primos Salamanca o simplemente los Primos) aparecieron por primera vez en la serie protagonizada por Bryan Cranston como dos sicarios, que son hermanos y trabajan para el Cuartel Suarez. Está no seria la primera vez que repiten su rol en la serie de Bob Odenkirk.

"Están de regreso", twitteó la cuenta oficial de la serie en Twitter acompañada de una imagen de los villanos.