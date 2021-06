Armie Hammer ingresa a tratamiento de rehabilitación tras acusaciones de canibalismo y abusos

El actor Armie Hammer ingresó a una terapia de rehabilitación después de las múltiples acusaciones de prácticas caníbales y abuso sexual que han surgido desde enero en su contra, por parte de múltiples mujeres que aseguraron haber tenido intimidad con él.

Las duras denuncias condujeron a una reacción tajante de parte de la industria en contra del actor, quien terminó fuera de múltiples producciones con las que estaba comprometido, esto a pesar de que negó haber contratado en tales acciones.

La revista Vanity Fair reveló este martes que co protagonista de Call Me By Your Name lleva dos semanas en un tratamiento de rehabilitación en un centro del estado de Florida.

Hammer tomó la decisión de someterse a este tratamiento, luego de reunirse con su ex esposa Elizabeth Chambers y sus dos hijos.

"Esto es un claro signo de que intenta retomar el control de su vida y sabe que este es un primer paso. Está decidido a sanarse y a conseguir la custodia de sus hijos", afirmó un amigo cercano del actor.

Y añadió que "todos ven la vida de Armie y piensan que ha tenido una vida privilegiada y eso debe significar que no tuvo problemas en su juventud, pero así no funcionan necesariamente las cosas".

En tanto, la policía estadounidense sigue adelante con una investigación en contra de Armie Hammer por delitos de abuso sexual.