La nueva competencia de Canal 13 ”Aquí se Baila” estrenó su primer spot revelando quiénes serán los primeros participantes que lucharán por llegar a la gran final del espacio..

El programa bajo la conducción de Sergio Lagos tendrá a conocidos rostros mostrando sus dotes artísticos en el estelar.

“Los bailarines que marcaron una generación se unen en la competencia de baile más ardiente del verano �� #AquiSeBaila13 talento por sobre la fama �������� ENERO”, señaló la publicación en redes sociales de Canal 13.

En conversación con 13.cl, algunos de los participantes entregaron sus primeras impresiones sobre la nueva competencia.

Iván Cabrera señaló: “Desde que acepté estar aquí dije ‘voy a ir a disfrutar y pasarlo bien’, y eso es justamente lo que hice en la grabación del spot y con una canción que es muy latina y muy nuestra, así que harta cadera, harta cintura y harto pechito para presentar este programa”.

A lo que añadió que “esta canción de Chayanne te hace dar cuenta que el baile es súper transversal, o sea, tú puedes tener la edad que sea y puedes bailar el ritmo que sea”.

Valentina Roth agregó que sintió el peso de la competencia cuando supo quienes eran sus compañeros. “Yo apenas llegué acá y supe que estarían personas como Blanquita Nieves, Rodrigo e Iván, dije ‘perdí’, jajaja, porque son todos secos y secas”.

Asimismo agregó que “¿si hay susto?, obvio que hay susto, porque el nivel de todos los competidores es muy bueno y esa es la gran característica de este proyecto”.

El actor de Verdades Ocultas, Emilio Edwards, comentó lo intensa que se viene la competencia. “Partimos dando lo mejor de cada uno en una competencia que se ve que será intensa y en donde todos tenemos el espíritu de bailarines muy bien desarrollado".

“Yo estoy feliz de estar aquí, es algo que me apasiona por completo y espero que el público se entretenga tanto con el programa como lo estamos haciendo quienes participamos en él”, puntualizó.

Por su parte, el conductor del espacio Sergio Lagos, también se refirió al avance recién estrenado: “Este spot refleja cómo se vendrá este programa, es un pequeño adelanto de lo que viviremos en las noches de verano y con telón de fondo la música de Chayanne, lo cual es perfecto porque representa a la festividad latinoamericana. Sin duda que su música y alegría calzan con lo que vamos a hacer y presentar noche a noche en este estelar”.

¿Quiénes son los participantes de Aquí se Baila?

Los participantes del espacio son conocidos rostros del espectáculo nacional. Según muestra el avance, actores y bailarinas son parte del proyecto que llegará pronto a la pantalla.

El bailarín y ex chico reality Thiago Cunha; la actriz y ex participante de El Discípulo del Chef María José Quiroz, Blanquita Nieve bailarina y ex integrante de Mornadé con Compañía, .Iván Cabrera bailarín y ex participante de El Discípulo del Chef, la actriz Karla Melo, la bailarina Vale Roth y el actor Emilio Edwards