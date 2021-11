El ex participante de El Discípulo del Chef estuvo presente en un nuevo capítulo de La Divina Comida.

El bailarín Iván Cabrera estuvo presente en un nuevo capítulo de La Divina Comida, espacio en donde comentó distintos momentos de su vida laboral y personal, revelando el origen de su apodo “El Potro”.

En el espacio también estuvieron presentes los ex participantes de la segunda temporada de El Discípulo del Chef, María Eugenia Kenita Larraín, Felipe Izquierdo y Jacqueline Pardo.

En el momento de ser anfitrión, el bailarín reveló el origen de su apodo “El Potro”. Todo comenzó cuando Cabrera ingresó a Yingo tras su paso por Rojo.

“De estar en Rojo pololeando, llegue a Yingo soltero, entonces empecé a ir a eventos, a cositas que comenzaron a aparecer, con algunas compañeras se generaron situaciones de mucha cercanía, de mucha buena onda, y yo me dedique a pasarlo bien, a puro disfrutar, sin ningún compromiso ni de allá ni de acá”.

Señaló que en el espacio comenzaron a mencionar que él había salido con algunas compañeras, y al terminar el programa, Alex Hernandéz, el director del programa, lo llama a su oficina para agradecerle su sinceridad. “Me anduve enterando de todo lo que has hecho. Por fin un we** que no se hace el we**”. Mañana el programa es tuyo”.

Señaló que en el siguiente capítulo de Yingo, le hicieron una gran presentación con luces incluidas. “El día de hoy ha nacido un nuevo integrante. Empecé a ver la cara de todas mis compañeras, todas me odiaban igual un poco”, añadió.

“Un hombre que ha causado revolución,él ya no es un simple hombre, es mitad hombre y mitad animal, él es Iván El Potro Cabrera”, reveló el ex Yingo.