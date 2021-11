El bailarín Iván Cabrera estuvo presente en un nuevo capítulo de La Divina Comida, espacio en donde comentó distintos momentos de su vida laboral y personal, revelando un dato desconocido por muchos: Su carrera futbolística.

En el espacio también estuvieron presentes los ex participantes de la segunda temporada de El Discípulo del Chef, María Eugenia Kenita Larraín, Felipe Izquierdo y Jacqueline Pardo.

Cabrera se encontraba realizando su primer año como estudiante de educación física cuando se abrió el casting para Rojo de TVN, el año 2006. "Voy al casting, habían mils personas, quedé en ese casting. Cuando me nombran no lo podía creer, lo primero que hice fue llamar a mi mamá, que para mí fue un tremendo logro. Luego de eso me dieron la posibilidad de ser parte del Clan Rojo, hasta que Rojo terminó”.

Sobre su pasó por el fútbol, Iván señala que su padre lo vio jugar en la cancha cerca de donde vivían y notó las condiciones que poseía, por lo que lo inscribieron en la Escuela de la Unión Española en 1994 y que obtuvo los premios “Mejor Proyección Deportiva” y “Constancia y Rendimiento”, sin embargo, no quisó continuar con una carrera en el balón pie, colgando los botines a los 16 años.

“Me retiré porque fue justo el tiempo en donde mis papás se separaron. Por rebeldía me quise retirar, era como ponerse en contra de ellos. Al día de hoy pienso ‘pucha, tal vez en este momento me estaría retirando en Colo Colo. Yo sé que hubiese llegado a jugar afuera”, comentó el bailarín.