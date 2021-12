Recientemente se dio a conocer la noticia de que Canal 13 estaba preparando un nuevo programa de competencia artística que tendrá como conductor a Sergio Lagos.

“Aquí se baila” es el nombre del nuevo estelar que tendrá a conocidos rostros compitiendo por un lugar en la gran final del espacio.

El canal además, anunció la jornada del pasado viernes a algunos de los rostros que estarán presente en el espacio y además reveló la fecha de estreno.

“Los bailarines que marcaron una generación se unen en la competencia de baile más ardiente del verano �� #AquiSeBaila13 talento por sobre la fama �������� ENERO”, señaló la publicación en redes sociales.

¿Quiénes son los participantes de Aquí se Baila?

Los participantes del espacio como ya dijimos, son conocidos rostros del espectáculo nacional, quienes han construido una importante carrera en el mundo artístico. Según muestra el avance, actores y bailarinas son parte del proyecto que llegará pronto a la pantalla.

El bailarín y ex chico reality Thiago Cunha; la actriz y ex participante de El Discípulo del Chef María José Quiroz, Blanquita Nieve bailarina y ex integrante de Mornadé con Compañía, .Iván Cabrera bailarín y ex participante de El Discípulo del Chef, la actriz Karla Melo, la bailarina Vale Roth y el actor Emilio Edwards

¿Cuándo se estrena Aquí se baila?

El nuevo programa llegará a la pantalla de Canal 13 en enero del 2022.