Este sábado finalmente se emitió el segundo capítulo de Pecados Digitales y que tuvo como protagonista a la actriz Antonella Ríos y la comentada polémica que ocurrió en el espacio.

En el programa estuvieron presentes el cantante Beto Cuevas, la humorista "Chiqui" Aguayo y el actor José Antonio Raffo.

El complicado momento que vivió la actriz ocurrió cuando una historiadora feminista María José Cumplido cuestionó a través de un tweet las fotografías eróticas que la intérprete comparte en un sitio para adultos.

"En el momento que yo decido y me empodero de lo que yo quiero hacer dejo de ser cosificada, porque estoy yo teniendo la batuta y el sartén por el mango", expresó enfática la actriz.

Tras esto hicieron un contacto con Cumplido quien señaló: "A mí me parece muy positivo lo que dice Antonella en cuanto a cómo ella se empodera, ella pone límites y ella finalmente decide lo que hace con su cuerpo. Pero el otro lado de la moneda es cómo nuestras decisiones pueden afectar a lo colectivo. Me refiero principalmente a como la venta del cuerpo de manera erótica incluso sexual ha afectado históricamente a las mujeres, sobre todo a las mujeres más pobres", expresó.

Tras concluir el contacto, la actriz de Brujas expresó su molestia visiblemente afectada. "Estoy súper tostá, porque siento que me expusieron en la parte que vino la mina... Me sentí súper expuesta".

"Estoy mal, porque además no estoy bien en general, entonces me dio lata... Estoy en un momento de mi vida difícil, recién hace poco tiempo se murió mi perro, estoy sensible, me siento siempre cuestionada y además me sentí mal, súper mal", señaló.