La jornada del martes se dio a conocer que el nuevo programa de Mega Pecados Digitales, incluso antes de estrenarse, ya tuvo su primera controversia en medio de sus grabaciones. Todo apuntaba a que Antonella Ríos terminó llorando durante su participación, pero ahora la misma actriz confirmó el incómodo incidente.

Ríos entregó su versión de lo ocurrido en el espacio de Javiera Contador y Yerko Puchento por medio de Me Late Prime, donde se mantiene como panelista ante las ausencias de Pamela Díaz. Fue entonces que aseguró que "yo me puse brígida más que nada".

"Estábamos ahí y de repente, yo iba a reírme, a pasarlo bien y aparece una chica diciéndome que lo que yo hacía estaba mal en base a las fotos que subo, a como soy", relató.

El encontrón tuvo que ver con la presencia de una historiadora feminista que increpó a Antonella, cuestionando el material gráfico y de corte sensual que comparte en un sitio de suscripción para fanáticos.

"Yo tuve como que agarrar la lanza para defenderme, porque iba con la guardia muy baja a pasarlo bien. Yo no sabía. Peor cero relajo, estuve cero relajada", comentó Ríos.

Para luego especificar y admitir que "no estaba preparada, me pilló volando bajo y como que no argumenté. Sentí, no sé si como encerrona, pero yo he trabajado mucho con ese equipo, sentí que iba a tener un cariño especial, más regalona. Y al final sentí que era como la guinda de la polémica del programa".

Ante la consulta de Sergio Rojas sobre si la "cuestionaron moralmente", Antonella asintió y recalcó que "no lo pasé muy bien en ese momento porque era como que yo hacía esto y por mí pasaba esto y esto. Cosas terribles"

"Como ellos me vieron como choriza, pensaron que iba a salir jugando. Pero pasa que a veces uno es resistente para algunas cosas", advirtió.

Antonella se sintió "cuestionada", además de que "sentí que no me cuidaron, va por ahí" y "yo empecé a hacer pucheros, Me amargué, me dio pena".