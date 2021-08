El asunto es que Pecados Digitales todavía no sale al aire y, de hecho, aún no tiene fecha de estreno, cuando ya está provocando escándalos y controversias. Según se expuso este martes en Me Late, el programa de Mega le hizo una encerrona y dejó llorando a una de las invitadas a las primeras grabaciones.

"¿Dejarías que Javiera y Yerko revisen tu celular frente a todo Chile?", esa es la desafiante interrogante que se perfila como premisa y principal motivación del espacio que comandan la comediante Javiera Contador y el personaje de Daniel Alcaíno, Yerko Puchento.

La idea es revisar los teléfonos de los famosos exponiendo la pantalla, buscando exponer más de un secreto que busquen guardar en sus dispositivos.

De acuerdo con lo que explicaron en el programa de TV+, el polémico momento se dio cuando tenían como invitados al ex vocalista de La Ley y jurado de The Covers Beto Cuevas, la comediante Chiqui Aguayo y los actores José Antonio Raffo y Antonella Ríos.

Cuando llegó el turno de la revisión al teléfono de Antonella, inevitablemente se abordó el tema de sobre su perfil en un sitio de suscripción, en el que los adultos pueden acceder a material exclusivo de la actriz.

El problema vino cuando Ríos se enteró de que una historiadora feminista era parte del panel del espacio, lo que ella consideró como una "encerrona".

De acuerdo con el panel de Me Late, en ese momento Ríos no enganchó más con la dinámica del espacio de Mega y se mantuvo en silencio, incluso a pesar de que Contador buscó la forma de revertir la sensación de malestar en el ambiente.

Por otro lado, también contaron que una vez concluidas las grabaciones, Antonella se habría encerrado en un camarín y se habría puesto a llorar, a modo de desahogo de la incómoda situación que tuvo que experimentar.

Daniel Fuenzalida comentó que Antonella suele "entrar en las emociones de manera muy fácil" y como que "se encapsula en ellas", por lo que no considera extraña su reacción. De paso, también lamentó que el espíritu del programa generara un episodio de estas características.