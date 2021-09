La actriz se refirió a la situación en Me Late Prime.

La actriz Antonella Ríos se refirió a una difícil situación que vivió en torno a su salida de La Red, en donde participó como una de las conductoras de Mujeres Primero durante el 2016.

La intérprete entregó detalles de lo sucedido en el programa de TV+ Me Late Prime. “Lo que pasa es que me fui al reality de Mega (Doble Tentación), quería hacer las dos cosas y en esa época yo estaba con el Daniel (Elosúa), y él le dijo a la prensa que a mí me habían hecho callar y como que me habían sacado, como que le puso color”, señaló.

Ríos reveló que tras esos comentarios recibió una carta del canal en donde le advertían que no podía hablar sobre los motivos de su salida, ya que se arriesgaba a una millonaria multa.

“Nunca he dicho esto, porque once millones no tenía en el bolsillo, pero como ya prescribió lo puedo decir”.

“Entonces Daniel quedó picado, yo también y finalmente quedé súper dolida, porque de alguna manera nos hicieron la cama a mí y a la Janine (Leal), principalmente a ella, porque había terminado con el director ejecutivo, y yo como agarré vuelo, me sacaron también para afuera”.

“Mientras tanto la gente en redes sociales me decía ‘tanto te gusta la tele que a tu pobre guagua la dejas botada’, y era porque me exigieron llegar a los tres meses, no porque yo quisiera”, contó.

“Yo recién había tenido mi guagua, por ende, dormía poco, estaba dando pechuga cada cierto rato, entonces estaba más cansada, más lenta, etc. Yo estaba al aire y de repente preguntaba algo dos veces y me retaban y me gritaban, entonces empezó a generarse una tensión muy incómoda”, cerró.