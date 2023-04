Este año 2023 ha sido un tiempo de bastante conflicto en La Red. Tras una crisis financiera revelada en diciembre del año pasado, la cual se agudizó cada vez más, se ha convertido en un difícil obstáculo para el canal nacional. A tal punto se ha expandido esta situación, que rostros de televisión, trabajadores y ejecutivos, se han pronunciado contra la señal, incluyendo la reconocida periodista Alejandra Matus. Descubre los detalles, en la siguiente nota.

¿Cuál es la demanda de Alejandra Matus a La Red?

Según el reporte de Diario Financiero, fuentes al interior de La Red indican que la situación económica de la estación se debe al bajo avisaje que la señal logró captar durante los primeros meses del 2023, sumado al precario apoyo financiero desde Albavisión -empresa dueña del canal, impulsando el incumplimientos de esta última para sellar terminaciones de contratos.

Una de sus afectadas es la periodista Alejandra Matus, siendo su demanda la de mayor envergadura que, argumentando que las instancias extrajudiciales han resultado ineficaces, exige el pago de $27 millones de pesos que se le adeudan.

Existen más afectados y afectadas por la crisis

Por otro lado, Marianne Miserda, exgerenta de Contenidos y Producción en La Red, apuntó en una carta al director ejecutivo de la estación, Marcelo Pandolfo, que "la empresa incumple con sus obligaciones, me degrada en funciones, no me otorga facilidades o apoyo, siendo que uno ha debido soportar una serie de irregularidades e incumplimientos, entonces la situación se vuelve completamente insostenible", se detalla en el documento incluido en la carpeta judicial.

Como también, la empresaria norteamericana Jane Morgan, quien exige que se le paguen $4,5 millones debido al tiempo que estuvo conduciendo el segmento Conversar es un placer, debido a que la señal se comprometió a saldar la deuda en tres cuotas.

Mauricio Parra, exproductor ejecutivo organizó su autodespido en febrero de este año, argumentando que "(La Red) nos solicita paciencia, dando constantemente distintas fechas para el pago de la remuneración".

Una situación bastante compleja para el canal nacional. Esperamos que los conflictos internos se solucionen y no existan afectados ni afectadas.