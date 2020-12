Anita Alvarado es detenida tras pelea con su ex pareja

Anita Alvarado fue detenida por Carabineros la tarde de este viernes tras una discusión con un su expareja, mientras él iba a buscar a su hijo a la casa de Alvarado.

Francisca una de las hijas de la ex “Geisha chilena” confirmó la información a través de un video en la cuenta de Instagram de su madre, donde relato lo sucedido.

Comenzó narrando que la ex pareja de su madre fue a buscar a su hermano con papeles no oficiales para hacer el retiro del menor “resulta que la expareja de mi mamá, ex repito para que no se confundan, no son pareja actualmente, vino en busca de mi hermano más chico, que es su hijo, con unos papeles nada que ver, papeles que no decían cuándo tenía que buscarlo”, señaló Francisca.

“Literal llegó y dijo: ‘Dame a mi hijo’. Vino con gente que no conocemos, y se aprovechó, porque estaba la policía ahí, y se llevaron a mi mamá, porque le pegó una mini cachetada“, recalcó la joven, acusando que los policías dijeron que el golpe habría sido mayor agravando la situación “le pegó un combo, le pego un combo. No, como que empezaron a inventar y la gente que pasaba se puso a grabar”.

Finalmente, la discusión terminó con la figura de televisión siendo llevada hasta la 36° Comisaría de La Florida. "Cuando a uno lo detienen hay que interrogar a las dos personas y a mi mamá no la interrogaron. Es super injusto".

Concluyó diciendo “es super injusto. Solo quería decir eso para que no haya malos entendidos. Así son los pacos"