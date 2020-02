Angie Alvarado dedica desgarrador mensaje a su madre a kilómetros de distancia

La ex chica reality Angie Alvarado le dedicó un sentido y desgarrador mensaje a su madre Anita Alvarado, tras tener un día de nostalgia a miles de kilómetros de distancia.

Angie emprendió rumbo separado de su familia y partió a Australia, de hecho sus últimos posteos se han hecho desde la localidad de Queenscliff.

"Mamá quiero que sepas que nada se compara contigo. Que mi amor va por encima de la distancia, que me cuidaste con tu vida y que me sigues cuidando. Demostrándome que el amor verdadero sí que existe, y no quiero que me quede nada por decirte", lanzó Angie en su Instagram.

El mensaje fue acompañado por una imagen en la que aparece junto a su madre y también indica que "te extraño a rabiar, que no hay día que no quiera volver para sólo abrazarte, pero también quiero que te sientas orgullosa de mi, de mis logros y de la mujer que soy hoy".

"Quiero que sepas que no me faltó nada, que me diste más de lo que tenías, que me enseñaste a levantarme después de caer y que quiero que me elijas como tu hija, en todas las vidas! ❤️ Te amo mami", finalizó.

Esta es la publicación que compartió Angie Alvarado y que ha acumulado más de 24.500 "me gusta":