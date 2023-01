"Hoy queda la cag*" comenzó diciendo Anita Alvarado al inicio de su esperado segundo live, en donde nuevamente apuntó todos sus dardos en contra de la panelista de Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz.

"Si hay algo que me molesta es la mentira... eres tan payasa, tan bruta, que solo inventas", continuó señalando antes de empezar a revelar la 'bomba' que aseguró tenía preparada.

"Le voy a dar la punzada donde corresponde" lanzó Anita, para luego leer una publicación que, asegura, viene de la cuenta de Facebook de la ex participante de El Discípulo del Chef.

"Años atrás Daniela escribió en su Facebook 'digan lo que digan nada me lleva, gracias a dios Jorge se moría por tenerlos y me los pedía a diario para que existieran y los ama. No son cachos, son de una familia, de un matrimonio, no de una marac*, como algunas que no las quieren ni sus padres, que no le dieron apellidos y menos vivieron con ellas".

"Todas unas huachas, que han visto a miles de hombres en la cama de su mamá, menos a su padre", leyó Anita.

Molesta frente a la situación, Alvarado emplazó a Daniela. "¿Cómo se te pasa por la mente insultar así a mi familia?, miles de mujeres han pasado por tu marido. La boca castiga".

Luego añadió: "Hay tantas mamás en Chile que tienen hijos sin los apellidos del padre, porque ellas sí pueden criar solas. Porque son bacanes, no necesitan de la plata de ellos para sacar a sus hijos adelante. A todas esas mujeres las denigras".

Anita Alvarado anuncia acciones legales contra Daniela Aránguiz

"Te pusimos querella" señaló Anita dirigiéndose a la ex Mekano, pero además agregó que la acción judicial por injurias y calumnias también incluye al programa Zona de Estrellas, en donde Aránguiz participa como panelista.

Pero Anita añadió que si Daniela acepta que mintió en todas sus declaraciones, va a avanzar con las acciones legales. "Si no pides disculpas públicas, vamos por la demanda civil, en donde todo ese dinero, se va a ir a la gente de Viña que perdió sus casas. Si no pides disculpas ... te estoy dando la mejor oportunidad".

"Nunca más hables de mi hija", concluyó señalando antes de cerrar el live.

Revisa el live a continuación