Anita Alvarado regresa con todo este 2023, es que luego de varias semanas de silencio, la mamá de Angie reveló en sus redes sociales que realizará otro live en Instagram en donde revelará información que promete sacudir al espectáculo nacional.

Si bien no especificó hacía quién iban apuntados sus dardos, Anita dejó entrever que "la tremenda copucha" que tiene preparada nuevamente se dirigiría a Daniela Aránguiz y al Jorge 'Mago' Valdivia, a quienes se refirió en su primer live que recibió más de 80 mil espectadores.

"Es la segunda patita. Aquí si que, si no quedas noqueada, te voy a tener que dar otro tipo de atención", señaló en el registro.

Revisa el anuncio a continuación

¿Cuándo es el nuevo live de Anita Alvarado?

El esperado en vivo se realizará este domingo 15 de enero a las 19: 00 a través de sus redes sociales.

Anita Alvarado vs. Daniela Aránguiz

La polémica entre las dos figuras del espectáculo volvió a tomar fuerzas a comienzo de diciembre pasado, en donde Anita se refirió al quiebre matrimonial entre la ex chica Mekano y el futbolista, señalando: "¿No tiene dignidad esa mujer? ¿Cuándo se le va a acabar la dignidad? Cuando se acabe el dinero, no hay otra forma”, dijo Alvarado en Podemos Hablar.

Como respuesta, a través de sus historias de Instagram, la panelista de Zona de Estrellas señaló: "Cómo una mujer que vendió su cuerpo durante años habla de dignidad. Me da risa una prostituta hablando de ser digna, cuando lo más indigno es que tu vagi** tenga precio”.

Pero no quedó allí, ya que Aránguiz también nombró a Angie, la hija de Anita. “No tengo la culpa que no pescaran en serio a tu hija y que tú le enseñaste a no tener valor, de meterse con hombres casados y con familias. Eso sí, no es no tener dignidad, ¿Andar escondida por nada o por plata?”.

Esto no le cayó nada de bien a Alvarado, quien realizó un live en donde se refirió a Aránguiz, al Mago Valdivia e incluso a su ex suegro.

"Yo conocí a tu marido en mi casa. Fuiste gorreada. El padre rogaba para que siguiera con el Mago. Llegaba en taxi a la casa. En el condominio lo conocían todos"

Luego agregó: "Él estaba absolutamente enamorado. El Mago sufrió mucho. Le rogaba. Yo soy testigo porque yo le dije no más. Ellos andaban. Tu suegro me dijo que no terminaran".