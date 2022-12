Mago Valdivia terminó aporreado en el público intercambio entre su ex mujer, Daniela Aránguiz, y Anita Alvarado. La ex Geisha reveló en un extenso live de Instagram los entretelones del amorío entre el ex futbolista y Angie, una de las hijas de la ex trabajadora sexual.

Hasta los más apáticos sacaron el tejido esta tarde, para ver el Live de Instagram que protagonizó Anita Alvarado para responder a los públicos dichos de Daniela Aránguiz. La ex mujer de Jorge Valdivia había desafiado a la mujer popularmente conocida como la Geisha Chilena: "Me da risa una prostituta hablando de ser digna".

El impasse surgió a partir de la aparición de Alvarado en el programa Podemos Hablar, donde criticó a Aránguiz por pensar en darle una última oportunidad a su relación con el Mago. "Que se separe, que tenga dignidad. ¿Cuándo se le va a acabar la dignidad? Cuando se acabe el dinero, porque no hay otra forma", dijo la ex trabajadora sexual.

Pero lo de este domingo superó todo lo conocido. Anita Alvarado reveló con lujo de detalles el romance entre Valdivia y una de sus hijas, Angie, cuando ésta "era menor de edad y tenía 17 años (...) Yo conocí a tu marido en mi casa. Fuiste gorreada. El padre (Luis) rogaba para que siguiera con el Mago. Llegaba en taxi a la casa. En el condominio lo conocían todos".

Sin anestesia, la Geisha referendó que Valdivia "estaba absolutamente enamorado. El Mago sufrió mucho. Le rogaba. Yo soy testigo porque yo le dije 'no más'. Ellos andaban. Tu suegro me dijo que no terminaran. Daniela, a ti te iban a dejar porque no lo calientas y no está enamorado de ti", puntualizó.

Para cerrar el cahuín del fin de semana, Alvarado amenazó en repetidas oportunidades a Aránguiz y Valdivia, que les iba a "costar caro" si seguían este debate. "Pelea con tu marido, él es quien te falta el respeto. La que no le cobra a tu marido es tonta. Tú debes cuidarte. Debes ir a ginecólogo porque te debes haber pegado muchas cosas. Intenta no hablar nunca más de mí, porque te va a salir muy caro", completó.

Según la versión de Anita Alvarado, el romance entre su hija Angie y Valdivia habría sido durante la primera etapa del Mago en el Palmeiras de Brasil, cuadro al que llegó en 2006 después de su primer título profesional con la camiseta de Colo Colo, y mientras mantenía una irregular participación en la selección coronada por el Puerto Ordazo en 2007.