La ex chica Mekano se manifestó por primera vez de manera pública sobre el alejamiento del futbolista.

Daniela Aránguiz se sincera sobre su quiebre con Jorge Valdivia: "Una mujer no necesita estar con un hombre para estar bien y tranquila"

La ex chica Mekano Daniela Aránguiz se refirió por primera vez y de manera pública a su quiebre con Jorge Valdivia, prácticamente confirmando que el alejamiento tiene carácter definitivo.

La inestable, mediático y siempre polémica relación de varios años habría llegado abruptamente a su final de manera reciente, a lo que se sumó que ya se habían filtrado imágenes que vinculaban a la ex esposa del futbolista con el ex chico reality Luis Mateucci.

Sin embargo, Aránguiz le mandó un cariñoso saludo de cumpleaños al Mago, destacando que siempre serían familia.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz sobre su quiebre con Jorge Valdivia?

Fue en el programa conducido por Andrés Caniulef y Jon Reyes, Qué se comenta, donde se reprodujo un audio que dio a conocer más detalles de la separación.

Resulta que Valdivia se fue de la casa hace un mes y medio, a la par con que Aránguiz se abre camino a una nueva etapa de su vida.

"Estoy bien, estoy conmigo misma, no estoy con nadie más. Una mujer no necesita estar con un hombre para estar bien y tranquila", indicó al espacio de Agricultura TV.

Al mismo tiempo, comentó que se trató de un proceso complejo, "eso me costó muchos años entenderlo. No estoy con nadie, estoy conmigo misma y estoy muy bien".

Reyes indicó también que Daniela "no tiene ningún rencor con su ex marido, lo está pasando bien (...) Está muy empoderada y me dijo que van a seguir siendo familia (...) están en muy buenos términos, pero sí podemos decir que esa relación se acabó por completo".

Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia contrajeron matrimonio en 2004, cuando ella alcanzaba los 19 años y él 21. De ahí en adelante fueron más que conocidas las múltiples oportunidades en que el futbolista le fue infiel, pero la que quedó en la retina de la opinión pública fueron las fotos que lo retrataron en Brasil besando a otra mujer.