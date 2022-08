Mientras algunos están tristes, muchos otros están ansiosos por lo que será el final de Better Call Saul, serie que en 7 años ha encantado a los fanáticos de Breaking Bad y también a otros nuevos que se sumaron a esta premiada historia creada por Vince Gilligan y Peter Gould.

Ahora y luego de seis temporadas, esta semana se estrenará el último capítulo del spin-off que trajo la historia de origen de Saul Goodman, el icónico abogado de Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul) y que para sorpresa de muchos vino a igualar o incluso a superar, según algunos, la historia de Breaking Bad.

Y es que no solo conocimos cómo fueron las primeras andanzas del histriónico personaje encarnado por Bob Odenkirk, sino que nos presentaron a personajes que se ganaron el corazón de los televidentes como Kim Wexler, (Rhea Seehorn) o más de Gustavo Frings (Giancarlo Esposito) y Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks).

Actualmente la sexta temporada vino a sorprender no solo con los regresos de Walter y Jesse, sino con un cruce en las historias entre lo que pasó antes de Breaking Bad, durante y también después, con Goodman viviendo escondido y con más problemas que nunca.

Esta semana se estrenará el último capítulo, en lo que espera ser un cierre épico para los personajes, donde ya algunas tramas se cerrarán y bien podría ser lo último del universo de Breaking Bad.

¿Cuándo sale el último capítulo de Better Call Saul 6?

Better Call Saul tiene el final de la sexta y última temporada con el capítulo 13 llamado "Saul Gone" se estrena en Latinoamérica este martes 16 de agosto en Netflix. Mientras que en Estados Unidos el estreno oficial será en la noche del lunes 15.

Revisa los horarios según tu país:

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 01:00 AM

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 02:00 AM

Chile, Paraguay, Bolivia, Puerto Rico y Venezuela: 03:00 AM

Argentina, , Brasil y Uruguay: 04:00 AM