La serie Better Call Saul vive sus últimas semanas con el final de su temporada seis, la que será la última de la producción de AMC con Bob Odenkirk como protagonista.

Y los capítulos de estas semanas han estado realmente impactantes con la historia del mítico abogado, mezclando varios tiempos de la vida de Saul Goodman y que ha tenido expectantes a los fanáticos de cara a sus últimos dos episodios.

¡Atención! A continuación hay spoilers de los últimos capítulos de Better Call Saul. Si no los has visto, no sigas leyendo.

Ya con el final de la historia de Jimmy McGill y su separación con Kim Wexler (Rhea Seehorn), tuvimos un salto temporal a cuando ya es completamente Saul Goodman y está por conocer a Walter White (Bryan Cranston) y Aaron Paul (Jesse Pinkman). Pero antes de eso, tuvimos otro salto en el tiempo para ver a Gene, la nueva identidad de Saul tras los hechos de Breaking Bad.

Aquí hemos visto, luego de los pequeños vistazos en las temporadas anteriores en que conocimos que es un trabajador de una tienda en un mall, que Gene extraña ser Goodman y se asocia con dos tipos para volver a estafar personas.

Pero esto tiene una explicación, y es que hay un momento clave del capítulo 11 llamado Breaking Bad en que entendemos por qué Gene vuelve a sus andanzas. Al inicio tiene un llamado con Francesca, su exsecretaria, y le cuenta que Kim Wexler la llamó y preguntó cómo estaba Saul.

Esto hace que el abogado llame al lugar donde trabaja Kim y tiene una conversación -se insinúa que con ella- pero la que no podemos escuchar y se ve como una pelea.

Este es el punto de inflexión del protagonista en que busca dejar la vida tranquila de Gene y vuelve a estafar personas por dinero con sus elaborados planes.

La pregunta es, ¿por qué Gene quiere volver a ser Saul? Si bien podría ser por el dinero, el mismo director del capítulo Tom Schnauz lo explica en entrevista con AMC:

"El dinero es realmente secundario a esta cosa. Probablemente piensa que el juego se trata de ganar dinero, pero lo hace porque tiene un dolor que necesita adormecer y ser Gene no lo está haciendo. Y volvió a probar. En el episodio 10, resolvió su problema de Jeff al hacer esta estafa con estos tipos y probablemente le dio una sacudida de energía, esa sensación familiar de lo que es tomar esa droga en particular. Es emocionante y se siente bien, y él ha sido un pavo frío durante mucho tiempo y volvió a probarlo. Creo que, después de la llamada telefónica al lugar de trabajo de Kim, necesitaba volver a esa droga y así lo hace. Lo hace a lo grande. Se vuelve completamente adicto. Se siente mucho mejor haciendo lo que él".

En el capítulo vemos también el paralelo de cuando conoce a Walter y Jesse, y pese al peligro que demuestra asociarse con ellos, toma la decisión de asesorar al que sería Heisenberg.

A pesar de la advertencia de Mike (Jonathan Banks), Saul de igual forma se acerca a Walter, lo que se muestra como un paralelo de Gene entrando a robarle a un hombre con cáncer pese a lo peligroso que es.

El capítulo demuestra que en ambos momentos el protagonista se pone en peligro con al hacer algo ilegal con un hombre con cáncer, prediciendo que Saul Goodman y Gene podrían tener un final similar en ambas historias, considerando que el primero tuvo su fin en Breaking Bad y debió dejar su vida atrás.

Otro de los grandes momentos del episodio es cuando se hace un paralelo en el momento en que Saul conoce a Walter y Jesse y saltamos a la vida de Gene. Los fans notaron que por un momento en una transición de escena vemos a Gene recostado en su casa al mismo tiempo que vemos una tumba, la que hicieron en Breaking Bad Jesse y Walter para asustarlo.

¿Significará que, de alguna u otra forma, Gene tendrá un terrible final en Better Call Saul? Lo sabremos en los próximos dos capítulos con fecha de estreno para el 9 y 16 de agosto en Netflix para Latinoamérica.