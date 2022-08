Better Call Saul está cada vez más cerca de concluir su emblemática historia tras seis temporadas. Este lunes, la serie estrenará uno de los episodios más esperados por los fanáticos titulado Breaking Bad.

En los últimos capítulos emitidos se mostró que definitivamente Jimmy McGill ya quedó atrás y con él también su esposa Kim Wexler. Ahora es el ambicioso abogado que se dio a conocer en la serie original: Saul Goodman.

Eso no es todo, porque en el episodio 10 titulado Nippy, se mostró al protagonista oculto bajo la identidad de Gene, pero siendo reconocido por un taxista que lo reconoció.

Este salto en el tiempo, posiciona a Better Call Saul en la misma línea temporal que Breaking Bad, por lo que los fanáticos están ansiosos por la llegada de Jesse Pinkman y Walter White (Aaron Paul y Bryan Cranston).

Better Call Saul 6 | ¿A qué hora sale el episodio titulado "Breaking Bad"?

El penúltimo capítulo de la sexta y última temporada de Better Call Saul titulado "Breaking Bad" debutará este lunes en AMC y mañana martes 2 de agosto a las 03:00 horas de Chile lo hará en Netflix.

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 01:00 AM

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 02:00 AM

Bolivia, Puerto Rico y Venezuela: 03:00 AM

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 04:00 AM