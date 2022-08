Better Call Saul luego de una larga historia con seis temporadas dirá adiós esta semana con el estreno de su último capítulo. El lunes en la noche saldrá en Estados Unidos el episodio 13 de la producción, mientras que en Latinoamérica llegará en la madrugada del martes en Netflix.

Y son varias las cosas que debe definir esta especie de "precuela" de Breaking Bad, con Bob Odenkirk en el papel del histriónico abogado Saul Goodman/Jimmy McGuill/Gene Takovic.

¡Atención! A continuación hay spoilers del capítulo 6x12 de Better Call Saul. Si aún no lo ves y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

En el último capítulo estrenado conocimos qué había pasado con Kim Wexler tras separarse de Saul y luego de todos los acontecimientos de Breaking Bad años después. Aquí vimos cómo Kim vive en California trabajando en una empresa de rociadores, casada y con una vida en los suburbios bastante simple.

Pero las cosas cambian con la llamada de Saul, quien en una tensa conversación dejó afectada a Kim, quien decidió viajar hasta Albuquerque y declarar cómo murió realmente Howard Hamlin.

Catarsis que no fue suficiente para calmar a la exesposa de Goodman, quien en una actuación increíble de Rhea Seehorn, explotó camino a su casa.

Lo cierto es que hay bastantes dudas de si esto fue lo último que vimos de Kim, considerando que fue toda una sorpresa ver la actualidad del personaje tras hace algunos episodios terminar con Saul y desaparecer por unas semanas de la narrativa.

¿Aparecerá Kim Wexler en el último capítulo de Better Call Saul?

El final del último episodio tuvo a Gene siendo descubierto por la madre de Jefrey, quien llamó a la policía revelando que Saul Goodman estaba en su casa.

Esto traerá al protagonista una gran dificultad de tener que escapar una vez más, por lo que no había claridad si el capítulo final se enfocaría solo en él.

Pero fueron las redes sociales oficiales de Better Call Saul quienes confirmaron que Kim Wexler volverá a aparecer en este episodio final, seguramente en el presente con su nueva vida.

"Aún no has visto lo último de Kim", dice el mensaje en el Twitter oficial de la serie junto con una imagen en blanco y negro de Kim.

¿Cuándo sale el último capítulo de Better Call Saul 6?

Better Call Saul tiene el final de la sexta y última temporada con el capítulo 13 llamado "Saul Gone" se estrena en Latinoamérica este martes 16 de agosto en Netflix.

Revisa los horarios según tu país:

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 01:00 AM

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 02:00 AM

Chile, Paraguay, Bolivia, Puerto Rico y Venezuela: 03:00 AM

Argentina, , Brasil y Uruguay: 04:00 AM