Better Call Saul vive los últimos episodios de la sexta temporada, la que será la final de la producción protagonizada por Bob Odenkirk y creada por Vincent Gilligan y Peter Gould.

A dos capítulos de terminar, la serie sigue un notable camino que ha juntado el pasado con el presente, y con varios misterios de cara al futuro de Saul Goodman.

Pero uno de los personajes que más preocupa a los fanáticos es Kim Wexler (Rhea Seehorn), que hace un par de semanas de revelaron detalles de por qué no aparece en la serie Breaking Bad, especie de secuela de Better Call Saul.

¡Atención! A continuación hay spoilers del episodio 11 de Better Call Saul 6. Si no lo has visto, no sigas leyendo.

Ya conocimos que Kim no sale en Breaking Bad básicamente porque se separó de Saul Goodman, tras afectarle la muerte de Howard y lo peligrosos que eran ambos juntos. Pero cuando tuvieron esa discusión, tuvimos un salto temporal a cuando Jimmy ya era completamente Saul y luego conocimos más de la historia de Gene.

Por lo mismo, los fans se quedaron con ganas de saber más de Kim, y qué pasó con ella tras separarse de Saul. Y en el último episodio, volvimos a saber de ella.

En una llamada que tiene Saul con Francesca, su antigua asistente y con la que se contactó varios meses después del final de Breaking Bad en que Goodman tuvo que escapar y tomar una nueva identidad, la de Gene; se menciona a Kim.

Francesca le comenta que Kim la llamó para saber de ella, y también le preguntó si Saul estaba vivo. Esto impactó al protagonista, que tras pensarlo, decidió llamar a su exesposa.

Aquí podemos conocer algunos detalles de qué estuvo haciendo Wexler durante todo Breaking Bad, y es que Saul llama a Titusville, Florida; a una empresa llamada Aspersores Palm Coast.

Ahí pregunta por Kim Wexler quien trabaja ahí. Claro que luego de esto no vemos de qué hablan, y solo desde lejos a Saul discutiendo con alguien por el teléfono.

Con esto logramos saber que Kim sigue alejada de las leyes y trabaja en un negocio de aspersores en Florida. Claro que no sabemos más detalles salvo esta pelea con Saul, la que le provoca volver a romper las reglas y ponerse en riesgo, según explicó el propio director del capítulo.

Solo quedan dos capítulos para el final de la serie, a estrenarse los martes en Latinoamérica en Netflix, y conoceremos más sobre esta discusión entre Kim y Saul, y si el personaje de Rhea Seehorn tendrá otra aparición.