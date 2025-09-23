Alejandro Tabilo es el hombre del momento en el tenis mundial. El chileno remó desde la qualy para levantar el trofeo del ATP de Chengdú y derrotó en la final a un top ten que brilla en el circuito.

Pero el ahora número 72° del mundo nacional dejó estragos tras la final en China, donde el increíble partido que terminó con victoria dejó devastado a Lorenzo Musetti, el crack italiano.

Es que pese a ser top ten, el europeo carga con una pesada mochila que estuvo a punto de sacarse ante el Jano, pero en los momentos claves el chileno le pasó por encima y lo hundió aún más con su maldición.

Tabilo dejó a Musetti llorando tras farra en la final

Lorenzo Musetti protagonizó el momento más triste en medio de la celebración de Alejandro Tabilo por el título del ATP de Changdú. Entre lágrimas, el italiano sigue sin celebrar un trofeo con una verdadera maldición en las finales.

El número 9° del mundo tuvo ante Alejandro Tabilo su quinta final perdida consecutiva (2-5), arrastrando un margo registro que estuvo cerca de sepultar contra el chileno.

Es que poco antes del tie break decisivo, Musetti tuvo dos puntos de partido con el servicio del chileno, además de estar 4-1 arriba en el desempate final que terminó perdiendo.

¿Otra más? El italiano tuvo más tiros ganadores y menos errores no forzados que el Jano, donde también ganó más puntos. Aún así, perdió y no puede celebrar un título desde octubre de 2022.

