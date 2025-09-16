Rafael Nadal decidió devolverle al tenis lo que le dio y en 2016 construyó su propia academia en Mallorca, su ciudad natal.

Y en pocos años ya es todo un éxito. La Rafa Nadal Academy ya ha visto a jóvenes talentos como la filipina Alexandra Eala y el búlgaron Ivan Ivanov, ganar títulos de Grand Slam junior.

El lugar es gigantesco. Tiene 45 canchas de tenis, además de instalaciones deportivas que incluyen 15 canchas de pádel, una cancha de fútbol 7, vóley playa, multi-sports y dos piscinas de 25 metros.

Instalaciones de la Rafa Nadal Academy (Foto: rafanadalacademy.com)

Los millones que hay que pagar para entrenar con Nadal

Entrenar en la Rafa Nadal Academy no es barato. Según reveló un el exentrenador, Francesco Mendo, a Indietennis.com, el programa anual ronda los 6 mil dólares, es decir unos 57 millones de pesos chilenos.

Mientras que entrenar solo una semana en la academia puede costar, como mínimo, 2 mil dólares, es decir casi 2 millones de pesos chilenos.

Eso sí, el precio incluye clases de tenis, educación académica con pocos alumnos por clase, alojamiento, comidas, entrenamiento físico y supervisión constante durante todo el año.

A su disposición, los estudiantes tienen 30 entrenadores de tenis, un equipo de fitness, fisioterapia, nutrición y psicólogos.

Rafa Nadal Academy (Foto: rafanadalacademy.com)

No cualquiera puede entrar

Eso sí, no cualquier puede llegar a inscribirse, aunque tenga el dinero. También hay que cumplir ciertos requisitos:

Tener un nivel intermedio-avanzado de tenis.

de tenis. Pasar por una prueba presencial o enviar un video demostrativo.

Solo después de superar estas pruebas pueden acceder a los programas cortos o al programa anual.

En definitiva, la Rafa Nadal Academy es mucho más que tenis, también es un entorno diseñado para formar campeones. Pero claro, todo eso tiene un precio más que millonario.

