El año 2004 quedo marcado por el retiro de uno de los tenistas más grandes de la historia, Rafael Nadal, quien dejó este deporte, justamente por limitaciones físicas que le impedían tener un óptimo rendimiento.

Hoy el español es noticia tras publicar una conmovedora carta, con relatos inéditos de su carrera.

¿Qué pasó Rafael Nadal?

El ex tenista, publicó en los últimos días una carta publicada en The Players Tribune, en donde confiesa momentos complicados en su carrera, por sobre todo en el 2015: “Pasé por un momento muy difícil, mentalmente, hace unos años…”, inició el relato.

Para el español no se trataba de aguantar su lesión crónica en el pie, sino de luchar contra su propia mente: “Estaba muy acostumbrado al dolor físico, pero había momentos en la cancha en los que me costaba controlar la respiración y no podía jugar al más alto nivel. No tengo problemas para decirlo ahora. Después de todo, somos seres humanos, no superhéroes”

Enfatizando en su calidad humana, aunque los fanáticos muchas veces lo veían como alguien superior: “La persona que ves en la pista central con un trofeo es una persona. Agotado, aliviado, feliz, agradecido, pero sólo una persona“.

Ahí, en el suplicio del golpe mental y la humanidad de los tenistas que hacen de la gloria su día a día, él, una de las mayores leyendas del tenis, terminó también cayendo: “Afortunadamente, no llegué al punto de no poder controlar cosas como la ansiedad, pero hay momentos con cada jugador en los que es difícil controlar tu mente, y cuando eso sucede es difícil tener el control total de tu juego”.