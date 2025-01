Nicolás Jarry calienta el partido con Jannik Sinner recordando el doping de ambos: "Me hubiera..."

A veces los sorteos de Grand Slam son muy duros y justamente fue eso lo que le pasó al chileno Nicolás Jarry (34°), quien se enfrentará en la primera ronda del Australian Open a Jannik Sinner (1°).

El Príncipe tuvo la peor suerte de todas, porque quedó emparejado con el número 1 del mundo en el arranque del major oceánico, y chocará por tercera vez con el italiano en su carrera, porque el frente a frente dice que están 1-1.

El partido, además, tiene un componente especial, porque hace recordar el castigo por doping que tuvo Jarry, del que se salvó Sinner por una situación similar, lo que analiza el nacional.

Jarry desafía a Sinner en Australia

Nicolás Jarry conversó con La Tercera antes del partido con el mejor del mundo y trajo a colación el dopaje por el que pasaron ambos.

Sobre su caso dijo que “lamentablemente lo sigo sintiendo, trato de trabajarlo, de hablarlo, de que no me afecte, pero es algo que aún no puedo cerrar”.

Luego, habló de lo sucedido con Sinner en 2024: “por mi lado me hubiera gustado el mismo apoyo que tuvo él cuando me pasó a mí. Eso es algo que a mí me afecta personalmente”.

Por último, sobre el partido de la madrugada del lunes dijo que espera hacerlo de la mejor forma, porque tiene en mente avanzar varias rondas y que Jannik Sinner haya salido sorteado como su rival en la primera ronda no cambia nada.

“En general, tengo la ilusión de hacer un buen torneo y tener a Sinner no cambia eso. Voy a hacer todo lo posible por hacer un buen campeonato”, comentó.

