Novak Djokovic fue un personaje muy polémico durante la pandemia del coronavirus. El tenis no quiso vacunarse, por lo que muchos países le cerraron las fronteras para que pudiera jugar sus torneos.

Uno de ellos fue Australia. El serbio, el 2022, arribó de todas maneras a Oceanía, donde estuvo confinado durante muchos días hasta que finalmente fue deportado a Serbia.

En la antesala del primer Grand Slam del año, donde Nole debutará ante el estadounidense Nishesh Basavareddy, contó un hecho ocurrido hace tres años, acusando de ser envenenado.

La revelación de Djokovic dio la vuelta al mundo

La acusación de envenenamiento de Djokovic

Novak Djokovic señaló que luego de haber pasado por Australia “tuve algunos problemas de salud. Y me di cuenta que en ese hotel de retención me dieron comida que me envenenó”.

Si bien pensó que se trataba en un principio de “una simple gripe”, la salud empeoró por lo que tuvo que ser atendido de urgencia por un médico. “Tuve eso varias veces y luego tuve que hacerme pruebas de toxicología“, contó.

Ahí fue donde se dio cuenta de la verdad, según su versión. “Nunca he dicho esto a nadie públicamente, pero descubrí que tenía un nivel muy alto de metales pesados. Tenía plomo, un nivel muy alto de plomo y mercurio”, contó Nole.

Un hecho que ha dado la vuelta al mundo y que seguramente, con el pasar de los días, Djokovic aclarará de mejor manera durante su estadía en Australia.