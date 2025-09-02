En medio de una nómina marcada por las ausencias de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, el capitán del equipo chileno, Nicolás Massú, decidió abrir el juego a nuevas generaciones.

Tres jóvenes talentos fueron llamados a entrenar con el equipo de Copa Davis. No estarán en la serie ante Luxemburgo, pero tendrán la oportunidad de rozarse con el plantel principal y sumar experiencia a lo grande.

Benjamín Torrealba: El talento que busca escenario

A sus 20 años y con el puesto 745 del ranking ATP, Benjamín Torrealba llega con rodaje.

En agosto alcanzó los cuartos de final en el ITF World Tennis Tour M15, y en junio se quedó con el vicecampeonato en el segundo M15 de Kursumlijska Banja.

Benjamín Torrealba (Foto: _benjatorrealba en Instagram).

ver también Tabilo rompe el silencio tras bajarse de la Copa Davis: “Nadie sabe lo que estoy viviendo”

Nicolás Villalón: Con rodaje en el circuito Challenger

Nicolás Villalón, de 21 años y ubicado en el puesto 796 del ranking, viene de disputar la qualy del Challenger de Mar del Plata.

Su presencia en los entrenamientos lo posiciona como una carta a seguir de cerca en el circuito.

Benjamín Pérez: La apuesta más joven

Con apenas 16 años y sin ranking ATP, Benjamín Pérez ya se codea con el equipo mayor tras competir en la qualy del ITF M15 de Madrid.

Publicidad

Publicidad

Benjamín Pérez (Foto: benjaa.prz en Instagram).

Con este trío, Massú no solo piensa en Luxemburgo, sino en sembrar futuro.

Torrealba, Villalón y Pérez ya pisan fuerte en las canchas y, aunque esta vez los reflectores no estén sobre ellos, su presencia en la Davis es una señal clara de que hay recambio y las cartas están sobre la mesa.