“Sin clase ni educación”: El tenso cruce entre Jelena Ostapenko y Taylor Townsend en el US Open

La letona perdió en segunda ronda ante la estadounidense y el saludo de rigor terminó convertido en un cruce bastante polémico.

Por Javiera López Godoy

Tenso cruce entre Jelena Ostapenko y Taylor Townsend en el US Open.
© Getty ImagesTenso cruce entre Jelena Ostapenko y Taylor Townsend en el US Open.

Lo que debía ser un simple apretón de manos tras el partido se transformó en uno de los momentos más tensos del US Open. 

Jelena Ostapenko (25°) cayó ante la local Taylor Townsend (139°) por 7-5 y 6-1, pero el resultado quedó en segundo plano. 

Las cámaras lograron captar perfectamente un choque de palabras en plena cancha y desde ahí todo escaló.

Tweet placeholder

“Muy irrespetuosa”: el descargo de Ostapenko

La letona y excampeona de Roland Garros 2017 no escondió su enojo y usó Instagram para explicar su versión. 

Señaló que Townsend fue “muy irrespetuosa” por no disculparse tras un punto decisivo ganado con ayuda de la red.

“Le dije a mi rival que fue muy irrespetuosa porque tuvo una pelota de red en un momento muy decisivo y no dijo ‘perdón’, pero su respuesta fue que no tiene que disculparse en absoluto”, escribió Ostapenko.

Jelena Ostapenko aclara el cruce en Instagram.

Jelena Ostapenko aclara el cruce en Instagram.

También acusó a la estadounidense de romper el protocolo desde el inicio del duelo.

“Al comienzo del partido todos los jugadores deben empezar el calentamiento desde el fondo. La rival salió directo a calentar en la red, lo que es muy irrespetuoso y va contra las reglas”, agregó.

Ostapenko añadió que el hecho de que Townsend jugara en casa “no le da derecho a comportarse como quiera”.

La respuesta de Townsend: “Me dijo que no tenía clase ni educación”

Taylor Townsend no se quedó callada. Tras el partido, aseguró que Ostapenko la insultó durante el saludo.

“Me dijo que no tenía clase, ni educación y que viera lo que pasa cuando estemos fuera de Estados Unidos”, relató la estadounidense.

La número uno del mundo en dobles se tomó con humor el mensaje. “Estoy esperando a ver qué más tiene que decir. Ya le gané en Canadá, fuera de EE.UU., así que vamos a ver”, remarcó con ironía.

Para Townsend, el verdadero trasfondo de la molestia de Ostapenko es simple. “Es competencia. La gente se molesta cuando pierde”, cerró.

Taylor Townsend celebra su triunfo en el US Open (Getty Images).

Taylor Townsend celebra su triunfo en el US Open (Getty Images).

Ostapenko y su historial de polémicas

Jelena Ostapenko ya tiene antecedentes similares.En Wimbledon 2021 discutió con Ajla Tomljanovic tras pedir un tiempo médico, y la llamó “la peor jugadora del circuito”. 

Este nuevo episodio refuerza su reputación de jugadora polémica. Eso, sumado al mal momento que vive en el circuito desde hace un tiempo.

Townsend, en cambio, ya pasó página y se prepara para enfrentar a la rusa Mirra Andreeva.

