Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
tenis

Carlos Alcaraz entra en la historia y supera a Nadal con un nuevo hito tras ganar el US Open

El español volvió a brillar en Nueva York y sumó un logro histórico que lo posiciona junto a los más grandes de la Era Abierta.

Por Javiera López Godoy

Carlos Alcaraz y Rafael Nadal
© Getty ImagesCarlos Alcaraz y Rafael Nadal

El US Open no solo dejó un nuevo campeón, sino que además Carlos Alcaraz volvió a escribir su nombre en la historia del tenis. 

Tras imponerse a Jannik Sinner en la final del torneo, el murciano alcanzó un hito que solo unos pocos habían logrado antes y que lo coloca incluso por encima de Rafael Nadal.

Alcaraz supera a Nadal con histórico récord

A sus 22 años y 125 días, Alcaraz se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en alcanzar seis coronas de Grand Slam, distribuidas entre Roland Garros, Wimbledon y el US Open. 

Solo Bjorn Borg lo supera, mientras que Nadal y Mats Wilander quedan detrás. Esta marca lo ubica entre los grandes de la Era Abierta y refuerza su estatus como futura leyenda del tenis.

  • Bjorn Borg: 22 años y 32 días (Wimbledon)
  • Carlos Alcaraz: 22 años y 125 días (US Open)
  • Rafael Nadal: 22 años y 243 días (Australian Open)
  • Mats Wilander: 23 años y 288 días (Roland Garros)
Carlos Alcaraz con el trofeo del US Open 2025 (Getty Images).

Carlos Alcaraz con el trofeo del US Open 2025 (Getty Images).

Publicidad

Lo que queda por conquistar

Aunque ya ha dejado su huella, Alcaraz aún tiene pendientes los escenarios que completan la colección de cuatro majors.

El Australian Open sigue siendo el único Grand Slam que no ha conquistado. Mientras tanto, su récord y sus victorias recientes lo consolidan como el rival a batir en los próximos años.

Lee también
El consejo de Nadal a Zverev para enfrentar a Tabilo en el US Open
Tenis

El consejo de Nadal a Zverev para enfrentar a Tabilo en el US Open

¡Descomunal! El top 10 de los tenistas más ricos dentro de la cancha
Tenis

¡Descomunal! El top 10 de los tenistas más ricos dentro de la cancha

Becker escoge al tenista más temido entre Federer, Nadal y Djokovic
Tenis

Becker escoge al tenista más temido entre Federer, Nadal y Djokovic

No solo el US Open: El insólito detalle que une a Sabalenka y Alcaraz
Tenis

No solo el US Open: El insólito detalle que une a Sabalenka y Alcaraz

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo