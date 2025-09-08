El US Open no solo dejó un nuevo campeón, sino que además Carlos Alcaraz volvió a escribir su nombre en la historia del tenis.

Tras imponerse a Jannik Sinner en la final del torneo, el murciano alcanzó un hito que solo unos pocos habían logrado antes y que lo coloca incluso por encima de Rafael Nadal.

Alcaraz supera a Nadal con histórico récord

A sus 22 años y 125 días, Alcaraz se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en alcanzar seis coronas de Grand Slam, distribuidas entre Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Solo Bjorn Borg lo supera, mientras que Nadal y Mats Wilander quedan detrás. Esta marca lo ubica entre los grandes de la Era Abierta y refuerza su estatus como futura leyenda del tenis.

Bjorn Borg: 22 años y 32 días (Wimbledon)

22 años y 32 días (Wimbledon) Carlos Alcaraz: 22 años y 125 días (US Open)

22 años y 125 días (US Open) Rafael Nadal: 22 años y 243 días (Australian Open)

22 años y 243 días (Australian Open) Mats Wilander: 23 años y 288 días (Roland Garros)

Carlos Alcaraz con el trofeo del US Open 2025 (Getty Images).

Lo que queda por conquistar

Aunque ya ha dejado su huella, Alcaraz aún tiene pendientes los escenarios que completan la colección de cuatro majors.

El Australian Open sigue siendo el único Grand Slam que no ha conquistado. Mientras tanto, su récord y sus victorias recientes lo consolidan como el rival a batir en los próximos años.