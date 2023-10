Este sábado 7 de octubre Israel recibió un bombardeo en su territorio que dejó hasta el momento 298 fallecidos y más de 1.600 heridos. Rápidamente la respuesta del país fue decretar estado de “preparación de guerra” contra Hamás, el grupo que realizó el ataque.

¿Qué pasó en Israel? Esto se sabe hasta ahora

Las informaciones que se conocen hasta el momento indican que desde la frontera Israel con la franja de Gaza se lanzaron cerca de 2.000 misiles (aunque Hamás dice haber lanzado cerca de 5.000) que impactaron el territorio israelí, en lo que es considerado el peor ataque que recibe ese país en años.

El bombardeo se lanzó al amanecer de este sábado, justo en el feriado en Israel de Simjat Torá y duró cerca de 6 horas, con lo que afectó a múltiples puntos del territorio israelí.

Además del bombardeo, decenas de hombres armados de Hamás, una organización política y militar que tiene el control de Palestina, consiguió infiltrarse en el sur de Israel en al menos 7 puntos adyacentes a franja de Gaza para atacar, evadiendo el muro divisorio.

Esto significa un grave fallo en la inteligencia israelí, que tiene una de las redes más extensas y sofisticadas de inteligencia en Medio Oriente, además de contar con el apoyo de Estados Unidos y la gran mayoría de potencias mundiales.

Se inicia un poderoso conflicto armado: La respuesta de Israel contra Hamás

Rápidamente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, manifestó que su país “estaba en guerra” y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon estado de “preparación de guerra” contra Hamás, la que es considerada como una organización terrorista por Estados Unidos y el propio Israel.

“Ciudadanos de Israel. Estamos en guerra, no una operación, no una escalada, en guerra“, afirmó Netanyahu en un video publicado en Twitter. “Nuestro enemigo pagará un precio hasta ahora no conocido”, agregó.

Con esa declaración, el ejército israelí ya movilizó decenas de miles de reservistas y respondió con ataques masivos sobre Gaza, según informó la BBC.

Por otra parte, el presidente palestino del territorio de Cisjordania, Mahmud Abás comentó que su pueblo tiene el derecho de defenderse del “terror de colonos y tropas de ocupación”, según reportó la agencia de noticias Reuters.

“Si tienes un arma, sácala. Este es el momento de usarla: sal con camiones, coches, hachas, hoy comienza la mejor y más honorable historia”, señaló el comandante militar de Hamas, Muhammad Al-Deif, en un mensaje grabado.

¿Qué pasa entre Israel y Palestina? Un conflicto que tiene una larga historia

El conflicto entre Israel y Palestina data de hace décadas luego de que terminó la Segunda Guerra Mundial e incluso antes. Desde esa época sus ciudadanos han revindicado como propios los territorios de la zona y se han mantenido en enfrentamientos y ataques constantes.

En los últimos años se han vivido momentos de relativa calma, pero con periodos de ataques intensos. Sin embargo, el ataque de este sábado es el más grande de por lo menos los últimos 15 años, desde que Hamás tomó control de Gaza, aunque hasta ahora no existe una razón clara de por qué el ataque sucedió ahora.

Cabe recordar que actualmente Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del mundo, ya que se trata de un territorio costero aislado de casi 2 millones de personas hacinadas en 140 millas cuadradas. La otra zona de Palestina se llamada Cisjordania, es gobernada por otro grupo y está separada de Gaza por Israel entre medio.

El territorio de Gaza es gobernado por Hamás y se encuentra prácticamente aislado del resto del mundo por un bloqueo israelí de tierra, aire y mar que viene desde 2007, según informa CNN. Israel ha impuesto grandes restricciones a la libertad de circulación de civiles y tiene el control de la importación de productos básicos a la franja costera.

Revisa un video explicativo del largo conflicto entre Palestina e Israel y su mapa