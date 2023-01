Un ataque armado se registró en una sinagoga de Jerusalén este ocupado y dejó un saldo de al menos 10 personas heridas, varios de gravedad, según dieron a conocer los servicios de emergencia.

¿Qué pasó en Jerusalem?

El tiroteo tuvo lugar en el barrio judío de Neve Yaakov y se registró luego de una incursión mortal del ejército israelí el jueves en la Cisjordania ocupada, que terminó con nueve palestinos muertos, y con un décimo asesinado más tarde al norte de Jerusalén.

De acuerdo con la Policía israelí, "el terrorista que disparó fue neutralizado en el lugar".

El incidente provocó un amplio dispositivo policial en El Barrio afectado, mientras los servicios de emergencia continúan atendiendo a los heridos.

Los palestinos marcharon enojados temprano el viernes mientras enterraban al último de los 10 palestinos asesinados por fuego israelí el día anterior, incluso cuando la probabilidad de una gran choque entre ambas fuerzas parecía disminuir después de la redada israelí más mortífera en dos décadas.

Los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y los manifestantes palestinos estallaron después del funeral de un palestino de 22 años al norte de Jerusalén, así como en otras partes de la Cisjordania ocupada, pero la calma se mantenía en la capital en disputa y en la Franja de Gaza bloqueada.

Si bien hasta el momento del tiroteo no se reportaban incidentes graves, durante la jornada de este viernes y las partes en el conflicto no parecían estar interesadas en empeorar aún más la situación; vino la instancia en que el individuo aún no identificado abrió fuego en el lugar sagrado.

En tanto, el movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto la Franja de Gaza, festejó el trágico suceso a través de los altavoces de las mezquitas, aunque no se adjudicaron su autoría.

También se escucharon disparos al aire en el enclave costero, al mismo tiempo que automovilistas hacían sonar sus bocinas gritando "Dios es grande".