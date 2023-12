Una de las votaciones más importantes del último tiempo tendrá lugar este domingo 17 de diciembre, cuando los ciudadanos de Chile decidan si quieren tener o no una nueva Constitución. Para quienes todavía no están familiarizados con su local para sufragar, acá te dejamos toda la información necesaria.

La elección de este fin de semana es entre las opciones “a favor” o “en contra” de establecer una nueva Carta Magna que reemplace a la realizada en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet. Al igual que en los últimos procesos, es obligación asistir a las urnas. Quienes no lo hagan, se exponen a importantes multas económicas. Por esta razón, es clave conocer bien tu local y mesa de votación.

¿Dónde voto en estas elecciones?

Para conocer tus datos electorales, debes pinchar aquí para ingresar a la página del Servel. Una vez ahí, solo necesitas ingresar tu RUT. Con estos simples pasos, podrás conocer tu local de votación, mesa e incluso, si fuiste designado como vocal de mesa.

¿En qué horario se puede ir a votar?

Los locales de votación estarán abiertos desde las 8:00 horas hasta las 18:00 horas. Si estás en la fila y ya se cumplió la hora, igual los vocales de mesa te deben permitir ejercer tu deber cívico.

¿Cuál es la multa por no votar?

Las personas que no se acerquen a votar, se arriesgan a multas que van desde los 0,5 a 3 UTM, entre $32.100 y $192.650 aproximadamente.

¿Y si no tengo mi carnet?

Las elecciones de este domingo son la consecuencia de un largo proceso que ha atravesado Chile. Desde el Estallido Social de 2019, donde la ciudadanía exigía cambios profundos, que se ha debatido por la opción de tener una nueva Constitución. La primera propuesta fue votada durante el 2022, la cual fue rechazada por la mayoría.

Ahora en este 2023, un nuevo documento busca convertirse en la Carta Magna de Chile. Es importante informarse sobre los cambios que significaría para votar de manera responsable. Como es obligación el asistir a las urnas, se espera una masiva presencia en los locales. Las autoridades han llamado a realizar el sufragio desde temprano y de forma ordenada para poder hacer el proceso lo más expedito posible.

Los únicos documentos válidos para votar son el carnet de identidad y el pasaporte. Si están vencidos, de igual manera se pueden utilizar. Siempre y cuando no hayan expirado más allá del 1 de enero del 2020. En caso de no contar con ninguno de los documentos señalados, no se podrá sufragar y se debe dejar constancia en Carabineros o a través del Registro Civil y guardar el comprobante del trámite. De esta manera se podrá justificar a la hora de ser citado al Juzgado de Policía Local.