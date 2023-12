Para todos es sabido que durante este fin de semana Chile vivirá un nuevo Plebiscito Constitucional. Esta situación altera la normalidad y entre los cambios que trae, es que regirá la Ley Seca ¿De qué se trata esta normativa y cómo funciona? Conócela aquí.

La Ley 18.700 establece una serie de disposiciones especiales para el día en que se realizan las elecciones, tales como la suspensión de eventos masivos para fomentar la participación del proceso democrático. El segundo inciso de la normativa, prohíbe la venta de alcohol durante la jornada de votación. La Ley Seca tiene una duración y reglamento específico para este fin. Revisa los detalles a continuación.

¿Durante qué horas funciona la Ley Seca?

Esta normativa regirá desde las 5:00 de la mañana del domingo 17 de diciembre, hasta dos horas después del cierre de los locales de votación. Es decir, hasta las 20:00 horas. Botillerías, supermercados u otros tipos de comercios no podrán vender alcohol durante el horario señalado. De hacerlo, se arriesgan hasta a la clausura de los recintos que sean descubiertos infringiendo este reglamento.

¿Pudo tomar alcohol o salir de fiesta?

Sí, la Ley Seca prohíbe la venta de alcohol, pero no su consumo. Por esta razón, muchas personas suelen comprar este producto durante el sábado, para así no pasar por el mal rato de no poder hacerlo durante el domingo. Como la normativa inicia a las 5:00 de la mañana, es de esperar que los locales nocturnos funcionen con normalidad durante la noche del sábado.

Horario de la votación

En esta elección el votar nuevamente es obligación. Quienes no lo hagan se arriesgan a multas que van desde los 0,5 a 3 UTM, entre $32.100 y $192.650 aproximadamente. Por este motivo, es importante estar informado de todo el proceso para no arriesgarse a caer en sanciones económicas. Una de ellas es el periodo dentro del cual se pueden acercar los ciudadanos a ejercer su deber cívico.

Los locales de votación abrirán a las 8:00 de la mañana, aunque muchas veces la constitución de la mesa se demora ante el atraso de los vocales o la falta de estos mismos. El cierre será a las 18:00 horas, aunque si hay fila, las mesas deberán permitirle votar a todos quienes sigan en esta. En cuanto a la elección en sí, esta define si habrá o no una nueva Constitución que reemplace a la establecida en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet.

Las opciones a elegir son “a favor” de la nueva Constitución o “en contra”. Solo se debe seleccionar una de ellas para que el voto sea válido. Los resultados deberían estar de manera rápida, ya que solo es una papeleta, algo que agiliza bastante el proceso. En caso de que la nueva Carta Magna sea rechazada, no se ve en lo pronto que haya un tercer proceso, tras el rechazado en el 2022.